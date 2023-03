A2 – Overtime fatale a Matelica, sorride la Stella Azzurra

La Halley Thunder Matelica è arrivata a “tanto così” dal successo sul parquet della E-Gap Stella Azzurra Roma, nella ventiduesima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket, ma a condannarla alla sconfitta dopo un tempo supplementare è stata una tripla della capitolina Pelka a 11 secondi dal “gong” per il definitivo 59-58 che ha fatto gioire la squadra di casa.

Matelica, per la quarta settimana consecutiva, deve rimandare l’appuntamento con quella vittoria che manca ormai dal 12 febbraio e per la prima volta in stagione esce dalla zona playoff, stazionando attualmente al nono posto con 22 punti.

Non è certamente un periodo facile per la Halley Thunder, ma la squadra anche a Roma ha dimostrato di essere viva per cui è giusto credere in una risalita nelle ultime quattro giornate di “regular season”.

Nella trasferta romana, Matelica ha recuperato Iob sotto canestro, ma ha dovuto fare ancora una volta a meno di Cabrini e Zamparini. Il primo quarto è tutto firmato dalla Stella Azzurra, che raggiunge il 16-6 al 7’. Nella seconda frazione il team capitolino tocca il massimo vantaggio sul +12 al 15’ (24-12). Dopodiché, inizia il graduale recupero della Halley Thunder, che si avvicina sul 26-23 al 18’, impatta sul 34-34 al 27’, passa avanti per la prima volta a 21 secondi dal termine del terzo quarto (36-37) e poi sembra poter mettere la freccia al 31’ sul 36-42 con canestro della positiva Grassia (16 punti e 5 rimbalzi il suo bottino personale alla fine). La Stella Azzurra, però, non lascia fuggire Matelica e così a 23” dal termine il punteggio dice 50-49 per Roma. La Halley Thunder va in attacco e Gramaccioni si procura il fallo a 7” dalla fine: mette il primo, ma sbaglia il secondo (50-50). La tripla di Brzonova non entra e si va al supplementare, che risulta essere equilibratissimo.

Gonzalez firma il sorpasso matelicese a 45” dalla conclusione (56-58), ma sul fronte opposto, al secondo extrapossesso, Roma trova la tripla letale con Pelka quando mancano appena 11” (59-58). Matelica ha tempo per un’ultima azione: chiusa a centro area, Gramaccioni scarica fuori per Gonzalez che ci prova dalla lunga distanza, ma il secondo ferro dice di no.

E-Gap Stella Azzurra Roma – Halley Thunder Matelica = 59-58 (dts)

E-Gap Stella Azzurra Roma – Prosperi 6, Ndiaye, D’Arcangeli, Collovati 2, Brzonova 14, Nikolic 18, Barbakadze 4, Zangara ne, Pelka 10, Bucchieri 3, Garofalo 2. All. Chimenti

Halley Thunder Matelica – Cabrini ne, Ridolfi ne, Stronati, Celani, Grassia 16, Steggink 6, Gramaccioni 11, Gonzalez 9, Iob 6, Michelini 2, Franciolini, Offor 8. All. Cutugno

Arbitri – Curreli (Ca) e Zara (Or)

Parziali – 16-10, 13-13, 7-14, 14-13, 9-8

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica