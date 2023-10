A2 – Overtime fatale per La Spezia, Osazuwa regala il successo a Costa Masnaga

Cestistica Spezzina – CLV-Limonta Costa Masnaga 66 – 68 (25-19, 42-40, 54-52, 60-60, 66-68) d1ts



CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi* 15 (6/9, 0/2), Castelli NE, Cappellotto* 7 (3/6, 0/2), Templari* 10 (2/8, 2/4), Baldassarre 7 (2/4, 1/2), Carraro 2 (1/2, 0/1), Favre* 15 (7/15, 0/2), Candelori NE, Guzzoni* 4 (2/4, 0/2), Guerrieri NE, Ratti NE, Capra 6 (0/2, 2/3)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 23/50 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 45 10+35 (Colognesi 20) – Assist: 19 (Templari 6) – Palle Recuperate: 5 (Colognesi 3) – Palle Perse: 15 (Cappellotto 3)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli*, Cibinetto NE, Osazuwa 12 (5/9 da 2), Caloro* 18 (3/5, 4/10), Gorini 2 (1/1, 0/1), Piatti* 6 (3/7, 0/1), N’Guessan 4 (1/5, 0/2), Allievi* 13 (5/14, 0/3), Bernardi 9 (3/5, 1/5), Tibè* 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 23/52 – Tiri da 3: 5/23 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 45 14+31 (Caloro 9) – Assist: 11 (Allievi 4) – Palle Recuperate: 8 (Allievi 5) – Palle Perse: 12 (Squadra 3)

Arbitri: Foschini M., Cieri A.

Parte subito in salita la gara per la CLV-Limonta a La Spezia. 9-2 per le padrone di casa e time-out obbligato per le ospiti che ne escono bene e producono uno 0-5 che le riavvicina nel punteggio (9-7). In questo frangente é Caloro a tenere a galla le sue con 3 bombe e tanta legna (18-16). Ma Spezia risponde prontamente con un 7-0 che riallontana le lecchesi (25-16). Costa con una buona Osazuwa accorcia nel finale e va al primo riposo sotto di 6 (25-19).

Ad inizio secondo quarto La Spezia mette nuovamente il turbo e, dopo 5′, si porta sul +9 (36-27). Le brianzole non ingranano (come lo streaming purtroppo), ma dopo il time-out sembra che Costa ne abbia di più e, a 1′ dalla sirena dell’intervallo lungo, impatta a quota 40 sempre grazie a Caloro. Si va negli spogliatoi sul 42-40 per le liguri.

Nella ripresa regna l’equilibrio e a 55” dal terzo riposo la CLV-Limonta mette per la prima volta la testa davanti (51-52) con un’Allievi sempre energica e travolgente, ma Spezia non ci sta e, con un canestro dalla lunga distanza, ricaccia indietro le ospiti (54-52).

Nel quarto periodo per più di 5′ il tabellone é fermo sul 58-54; a sbloccare il punteggio é Osazuwa che accorcia e poi Caloro che la segue a ruota ed impatta. Botta e risposta ed é palla a Spezia per il possesso decisivo. Le liguri la perdono e lasciano alle avversarie un’occasione ghiotta e 8” per vincere la partita. Ma, dopo il time-out di Andreoli, Costa fa infrazione di 5” sulla rimessa e la Cestistica ha il possesso per chiuderla. Allievi recupera palla e si va all’overtime.

Inizia bene la formazione lombarda che, grazie ancora ad Osazuwa e Caloro, si porta sul 60-64, massimo vantaggio ospite. Ma le spezzine rispondono prontamente e ribaltano il risultato (66-64). Tibè non ci sta e porta le sue in una situazione di assoluta parità. E’ un canestro allo scadere di Osazuwa a regalare una vittoria sudatissima alle lecchesi, arrivate in terra ligure prive di Pappalardo e con Ravelli in campo solo nelle battute iniziali. Finisce 66-68 ed é festa per le lombarde.

UFF.STAMPA BASKET COSTA