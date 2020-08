A2 – Pallacanestro Bolzano, definiti i numeri di maglia

Le Sisters hanno concluso la loro prima settimana di preparazione , due allenamenti al giorno per togliersi la ruggine di dosso. Seduta tecnica al mattino e preparazione fisica nel pomeriggio il programma predisposto. In un agosto particolarmente caldo nella conca bolzanina, le ragazze allenate da Sandro Pezzi hanno anche affrontato di corsa la salita del Guncina, che sta alle cestiste come il Passo del Mortirolo ai ciclisti.

Nonostante i 38 gradi di temperatura i tempi di percorrenza hanno dimostrato che durante l’estate, con molta professionalità, tutte le Atlete ,indistintamente , non hanno mai smesso di tenersi in forma.

Il lavoro della prossima settimana vedrà l’inizio degli allenamenti con palla, utili per impostare filosofia di gioco e linee guida della stagione. Con i primi di agosto il Presidente della Provincia Autonoma Dott. Arno Kompatscher ha emanato un decreto, che in relazione al basso numero di contagi registrati, autorizza tutti gli allenamenti e le partite, anche in presenza di pubblico. Le norme igieniche e sanitarie sono ancora strette, ma la preparazione può iniziare senza intoppi e gli spettatori, seppur fortemente distanziati e con mascherina, possono presenziare agli incontri.

Le biancorosse sono in attesa degli esiti del ricorso presentato agli Organi di Giustizia Federale circa l’illogico inserimento nel girone sud, ma la differenza di opinioni con la Federazione non impedisce ovviamente di lavorare con impegno e serietà , rispettando le future decisioni dell’organo giurisdizionale.

Il Roster è al completo. Purtroppo l’eventuale collocazione nel girone sud ha causato il temuto forfait di due giocatrici di spessore come Chiara Rossi e Alessandra Gottardi ( ex Capitano e bandiera della suqadra), entrambe impossibilitate per motivi professionali a garantire una presenza costante a tutte le partite. Saranno comunque a disposizione qualora ci fossero situazioni di emergenza da risolvere.

Definiti anche i numeri di maglia delle Atlete:

1 GIOIA VETTORI 2003 PLAY 1.67 3 MARTINA LUPPI SENIOR PLAY 1.70 7 KARIN KUIJT SENIOR PLAY 1.75 8 ELISA CHIABOTTO SENIOR GUARDIA 1.76 9 GIULIA PIERMATTEI SENIOR GUARDIA 1.75 10 LUNA ALBERTI 2002 GUARDIA 1.81 12 EMMA BONVECCHIO SENIOR GUARDIA 1.76 13 GIULIA BERTOL SENIOR GUARDIA 1.75 23 ANNA ABRAM 2003 GUARDIA 1.74 14 GIORGIA ASSENTATO SENIOR ALA 1.77 18 MIRIAM HAFNER SENIOR ALA 1.78 11 FRANCESCA FABBRICINI SENIOR CENTRO 1.86 15 DANIELA HAFNER SENIOR CENTRO 1.78 16 VALENTINA MARCELLO 2004 CENTRO 1.82 19 CHIARA VILLARINI SENIOR CENTRO 1.87 27 MARIKA MUCK 2003 CENTRO 1.86

Deciso anche il nuovo Capitano, nella veste di Martina Luppi, Atleta ricca di intelligenza non solo cestistica e stimata da tutte le

compagne di squadra.

Primo impegno agonistico sabato 5 e domenica 6 settembre, con un Torneo a Bolzano assieme ad Abano, Ravina e le White Red Devils.

Successivo weekend con amichevole sabato 12 settembre ad Alpo e domenica 13 a Brescia.

Ufficio Stampa

Pallacanestro Bolzano A.S.D.