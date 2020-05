A2 – Parla Mario Fermi: “Faenza non chiederà il ripescaggio in A1”

Dichiarazioni importanti quelle odierne del presidente Mario Fermi. Il numero uno di Faenza è stato infatti ospite di una live sulla pagina Facebook di Umbertide, nel corso del quale ha parlato anche del futuro prossimo della sua società alla luce della difficoltà di alcuni club. Ecco quanto ha dichiarato: ” Si legge di Vigarano ma non solo. Ci sono altre 2-3 società da quanto so con difficoltà. Campobasso credo abbia fatto già richiesta di ripescaggio e sono felice per loro. Per quanto Moncalieri sembra non abbiano intenzione di fare l’A1 quindi è molto probabile che vengano a chiederlo a noi. La mia risposta è già decisa ed è no per due motivi: il primo perchè non siamo preparati economicamente, soprattutto quest’anno alla luce della situazione che non ci da certezze su quando ripartiremo e con che budget. Secondo motivo bisogna avere una struttura societaria che supporti una categoria simile. Al momento da noi il contorno è rappresentato da tante persone volontarie che lo fanno con passione”.