A2 – Pasini e Corbelli nuovi dirigenti di Firenze

La Pallacanestro Femminile Firenze è lieta di comunicare che Luca Corbelli e Massimiliano Pasini entreranno a far parte della dirigenza della società a partire da questa stagione sportiva.

Corbelli, che vanta una lunga esperienza sia con squadre maschili che femminili, sarà il nuovo General Manager mentre Pasini sarà il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica.

Con questi nuovi innesti la società prosegue il suo cammino di consolidamento con l’obiettivo di strutturarsi maggiormente per poter far fronte alle sfide sportive, e non solo, programmate.

Auguriamo ad entrambi buon lavoro.

