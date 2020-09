A2 – Patti, a tu per tu con la bulgara Stoichkova

Nel Girone Sud Katrin Stoichkova è una giocatrice attesa. Le statistiche collezionate nella scorsa stagione con Viterbo (142 punti, 18 assist, 12 stoppate difensive, 68 rimbalzi in 18 gare), interrotta dal Covid-19, suggeriscono la possibilità di vedere quest’anno numeri ancora interessanti.

L’ala classe ’99 durante l’estate è approdata all’Alma Patti, accettando la sfida della neo promossa cara al presidente Attilio Scarcella e ha iniziato gli allenamenti pensati da coach Mara Buzzanca.

“Sono allenamenti intensi, ma è giusto – spiega Stoichkova – dopo lo stop del Covid-19 dobbiamo ritrovare la giusta condizione. Riprendere la normalità anche in campo. Qui a Patti mi trovo molto bene, non solo con la squadra, la città è tranquilla e il mare è fantastico. Sono entusiasta!”

In Sicilia ha ritrovato Giorgia Manfrè, compagna già conosciuta nella stagione 2018-2019 a San Salvatore Selargius. Ora le due giocatrici dividono casa. E a proposito di casa, Katrin Stoichkova ha lasciato la propria, la Bulgaria, nel 2014 ad appena quattordici anni, dovendo imparare presto a diventare una donna autonoma.

“Da quel momento tutto è cambiato perché dovevo imparare a cavarmela da sola. Cucinare e prendermi cura di me senza i miei genitori. Non solo la cucina era differente, ma anche la pallacanestro”.

Stoichkova osservata speciale in Serie A2?

“Sono contenta delle buone impressioni che vengono restituite su di me dagli osservatori del nostro campionato. Cercherò ovviamente di dimostrare in campo le mie caratteristiche, anche quest’anno. L’obiettivo rimane giocare di squadra, vincere le partite anche quelle difficili e far bene. Siamo una buona squadra e credo riusciremo a dare vere soddisfazione ai nostri tifosi”.

Chiara Borzi’

Ufficio Stampa Alma Patti Basket