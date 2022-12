A2 – Patti espugna il campo della Stella Azzurra

By

Dodicesima giornata di campionato per le ragazze della Stella Azzurra Roma, che ospitano nell’ultimo impegno del 2022 l’Alma Basket Patti; prive di Brzonova e Barbakadze, le ragazze di coach Chimenti escono sconfitte solo nel finale per 62-68.

Buona partenza nel primo quarto per la squadra nerostellata, avanti con un break di 8-0 nei primi due minuti del match con Pammer, Peka e Perrotti a segno. Comincia pian piano la risalita delle siciliane, arrivate con un controbreak di 0-7 vicine di un punto, a tre minuti e mezzo dal termine della prima frazione. Il sorpasso si concretizza a un minuto e mezzo dalla chiusura del primo quarto ad opera di Sarni ma la Stella Azzurra Roma replica subito: alzando la pressione in difesa, si riporta avanti con i due liberi di Pelka per il 15-13 con cui inizia il secondo quarto.

Pelka continua a trascinare le sue, con la tripla del 19-16 nerostellato dopo due minuti di seconda frazione che la portano ad essere la prima ad arrivare in doppia cifra, con 11 punti realizzati; il match però resta in equilibrio, con il 21-21 un minuto dopo. Nessuna delle due squadre prende il sopravvento, con le due compagini a scambiarsi canestri, fino al miniparziale siciliano che segna il +3 per Patti, avanti 29-32, a 60 secondi dall’intervallo, con il jumper di Perrotti a mandare le due squadre a riposo sul 31-32 ospite.

Prosegue l’equilibrio al rientro in campo, con le siciliane ad avere leggermente l’inerzia dalla sua ma senza mai staccare le romane, come attesta il 34-36 sul tabellone a metà quarto. Con il jumper di Petra Pammer la Stella Azzurra Roma impatta sul 38-38, con quello di Bucchieri piazza il nuovo sorpasso sul 40-38 a tre minuti e mezzo dal termine della terza frazione. Neanche le capitoline riescono a scappare: con la tripla nell’ultima azione di De Giovanni, il terzo quarto si chiude sul 44-45 per le siciliane.

Ancora De Giovanni, insieme a Sarni, prova a lanciare le sue a inizio ultimo quarto, con le siciliane a raggiungere il +7 dopo due minuti (46-53). Le siciliane mantengono l’iniziativa ma le romane non demordono: restano sempre vicine, spinte dal gioco da tre punti di Bucchieri e dalle iniziative di Perrotti. Si arriva punto a punto nel finale, con Patti avanti di 3 punti: nei diversi attacchi le nerostellate non riescono ad agganciare le siciliane, che negli ultimi secondi dalla lunetta sul fallo sistematico riescono ad incrementare il vantaggio fino al +6 con cui escono vincenti dal Felici, per 62-68.

Stella Azzurra Roma – Alma Basket Patti 62-68

Stella Azzurra Roma:

Pammer 7, Prosperi 4, Ndiaye, D’Arcangeli, Collovati, Nikolic 14, Zangara, Perrotti 16, Pelka 13, Bucchieri 8, Garofalo

All. Chimenti

Ass. All. Imbrogno, Corradini

Alma Basket Patti:

De Giovanni 17, Botteghi n.e., Francia, Moretti 14, Pilabere 15, Miccio 12, Bardarè, Armenti, Sciammetta, Sarni 10

All. Buzzanca