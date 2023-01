A2 – Patti non brilla, Cagliari sconfitta solo nel finale

Per quasi 40 minuti, l’Alma resta con la testa fuori dal parquet, quando c’è, litiga con il ferro, non difende e Cagliari fa il tiro al bersaglio. Solo ad un minuto dalla fine, capitan Silvia Sarni si carica la squadra sulle spalle, nasconde la palla ad un’intera difesa e va a canestro, portando l’Alma sul risultato di 68-67. Quando mancano poco meno di 25 secondi al termine, i cecchini del Cagliari si trovano con la museruola messa e sbagliano, due volte di seguito, il canestro del sorpasso e quindi la ipotetica vittoria. A mettere il sigillo ci ha pensato Moretti che, a meno di 15 secondi dalla fine, ha fatto due più uno regalando così una gioia insperata ai tifosi. Il campanello d’allarme era suonato già all’inizio della partita, quando, per 5 minuti, Miccio e compagne litigavano con il canestro e Cagliari piazzava il primo break di 0-7. Dopo un brusco time-out di coach Buzzanca, Moretti, Di Giovanni e Miccio piazzavano un break di 18-0, portando la propria squadra sul 18-7. Gli ospiti replicano subito e il primo quarto si chiude sul 20-14. Nel secondo quarto, Paoletti, Stawinska e Grangrasso cominciano il tiro a bersaglio dalla lunga distanza e chiudono il secondo tempino di 10 lunghezze avanti (35-45). Negli spogliatoi, Coach Mara Buzzanca avrà strigliato pesantemente le sue ragazze tanto che, alla ripresa, Miccio, con due triple consecutive, suona la carica e fa chiudere i 30 minuti di gioco sul -1 (51-52). Gli ultimi 10 minuti di gioco iniziano nel peggiore dei modi, tanto che Grangrasso e Striulli cominciano ad andare a canestro con grande facilità e, nei primi 5 minuti di gioco, portano le cagliaritane sul +8 (56-64). Miccio tira un’altra bomba, a 2:30 secondi dalla fine; Pilabere e Di Giovanni non sbagliano dalla linea della carità e, come detto, Silvia Sarni, con una freddezza glaciale tipica di una grande leader, mette la freccia del sorpasso e, di fatto, consegna i due punti alle ragazze del presidente Attilio Scarcella. Finale: 71-67.

Parziali: 20-14 / 35-45 / 51-52 / 71-67

Alma Basket Patti: De Giovanni 8, Francia 2, Morabito n.e., Moretti 6, Pilabere 18, Miccio 23, Bardarè 2, De Lise n.e., Sciammetta, Sarni 12. All. Buzzanca

CUS Cagliari: Puggioni, Paoletti 10, Caldaro 5, Venanzi n.e., Saias 2, Scanu n.e., Grangrasso 13, Usai n.e., Gagliano 11, Stawinska 20, Striulli 6. All. Xaxa

Arbitri: Antonio Giordano e Giovanni De Giorgio

Pippo Moroso Addetto Stampa Alma Basket Patti