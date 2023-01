A2 – Patti non sbaglia, Firenze al tappeto

Una partita che alla vigilia era stata preparata come se doveva essere fra le più equilibrate, alla fine è stata una ecatombe per le ragazze di Firenze. La partita ha due volti, i primi venti minuti con gli ospiti che tentano la fuga con Obouk Fegue che fa da lepre, gli ultimi due quarti con le “Cacciatrice” Sarni, Pilabere, Botteghi, De Giovanni, Miccio e Moretti che impallinano la lepre e nell’ultima frazione di gioco, con una difesa asfissiante, alle ospiti, per oltre sette minuti non le fanno vedere dove è posizionato il canestro dell’Alma Patti. Il ritorno dalla pausa lunga(36 a 35) è devastante per le ragazze toscane. Sarni, che a dieci secondi della fine dei primi venti minuti ha acceso la freccia del soprasso, ha continuato a macinare pressing e canestri. Dopo quattro minuti, con la complicità di Botteghi, Patti è a + 8 (48/40), due triple taglia gambe consecutive di Moretti e Miccio portano le ragazze di coach Mara Buzzanca sul +14 (54/40).Da questo momento in poi per le ospiti, non solo si spengono le lampadine, ma vanno in corto circuito, tutti i contatti elettrici tanto che non riescono a far bersaglio nemmeno dalla linea della carità. All’inizio degli ultimi dieci minuti di gioco Sciammetta e compagne piazzano un break di 13 a zero e vanno sul + 25(69 a 44).Mara Buzzanca ordina di bloccare il tiro al bersaglio per rispetto delle ragazze ospiti che così possono ridurre il pesante passivo finale di 73 a 52.Intanto la testa del Patti va già alla partita di domenica prossima, con uno scontro al vertice, in casa della Cestistica Spezzina.

Alma Basket Patti – Il Palagiaccio P.F. Firenze 73 – 52 (12-17, 36-35, 56-44, 73-52)



ALMA BASKET PATTI: De Giovanni* 12 (5/8, 0/1), Botteghi* 11 (3/6, 0/1), Francia, Moretti 11 (3/6, 1/3), Pilabere* 16 (5/10, 0/1), Miccio* 12 (0/1, 4/6), Bardare’, De Lise, Armenti, Sciammetta* 2 (1/2 da 2), Sarni 9 (4/9, 0/3)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 21/44 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 16/23 – Rimbalzi: 42 7+35 (Sarni 11) – Assist: 16 (De Giovanni 5) – Palle Recuperate: 9 (De Giovanni 3) – Palle Perse: 13 (De Giovanni 3) – Cinque Falli: De Giovanni

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M. NE, Cremona* 11 (1/8, 1/2), Obouh Fegue* 20 (7/14 da 2), Rossini S.*, Torricelli 2 (1/1 da 2), Poggio 6 (1/3 da 2), Polini, Reani*, Capra 4 (2/7, 0/4), De Cassan* 9 (3/9, 0/2)

Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 15/47 – Tiri da 3: 1/17 – Tiri Liberi: 19/23 – Rimbalzi: 45 15+30 (Obouh Fegue 18) – Assist: 6 (Rossini 2) – Palle Recuperate: 8 (De Cassan 3) – Palle Perse: 20 (Cremona 4) – Cinque Falli: Capra

UFF.STAMPA ALMA BASKET PATTI