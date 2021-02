A2 – Patti, nota del presidente Scarcella

Alma Patti batte San Giovanni Valdarno 80-81 al PalaGalli e a meno di 24 ore dall’ennesimo ottimo risultato raggiunto, non potevano mancare le parole di supporto e soddisfazione del presidente Attilio Scarcella.

“E’ stata una bellissima partita – commenta il primo tifoso pattese con grande partecipazione – la società che dirigo sta lavorando con grande serenità e professionalità raggiungendo finora tutti gli obiettivi che si era prefissata. Lottando per giocare il miglior campionato immaginabile. Vinciamo per regalare alla città di Patti un palcoscenico nazionale di primo livello“.

Tutti sanno che i presidenti non scendono in campo, ma figure appassionate come Attilio Scarcella lavorano ogni giorno per la sussistenza del progetto.

“Anche rispetto quel che è successo all’andata contro Valdarno, il risultato di ieri riscatta l’immagine dell’Alma e conferma l’effettivo valore del mio gruppo. Il supporto dei nostri tifosi è l’unico ingrediente che manca per rendere questa stagione realmente soddisfacente, ma sono certo e noto la loro vicinanze e una soddisfazione che ci avvicina anche a distanza“.

In attesa di conoscere i risultati che concludono la 12^ giornata, l’Alma Patti Basket si conferma in zona play-off con 18 punti alle spalle di Cestistica Spezzina e Nico Basket.

Uff.Stampa Alma Basket