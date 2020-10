A2 – Patti, parla Stoichkova: “Per vincere serve pazienza, lavoro e gioco di squadra”

Alma Patti gioca bene nonostante sia matricola della Serie A2, ma dopo due gare di campionato non è riuscita ancora a conquistare i primi due punti della stagione.

Sabato scorso, al termine di una partita rocambolesca caratterizzata anche da mezzora di black out, la formazione siciliana si è dovuta arrendere a Nico Basket (82-70) ancora una volta solo sul finire di gara.

L’ala bulgara Katrin Stoichkova ha analizzato così la sconfitta rimediata contro la squadra allenata da coach Luca Andreoli.

“Per vincere ci serve tranquillità e gioco di squadra. Personalmente mi sento bene e so di poter dare tanto in campo, ci vuole pazienza e lavoro per arrivare al risultato. Stiamo ancora smaltendo la sconfitta di sabato – ammette la giocatrice di formazione italiana – ma sono convinta che noi abbiamo i numeri per giocarcela con qualsiasi squadra”.

Dopo la lunga trasferta toscana affrontata in pullman, ben 14 le ore di viaggio, l’Alma Patti del presidente Attilio Scarcella ha ripreso ieri gli allenamenti con coach Mara Buzzanca per preparare la sfida di domenica (PalaSerranò ore 19) contro Jolly Acli Livorno. Le granata della siciliana Giulia Patanè sono state sconfitte lo scorso week-end da San Giovanni Valdarno con il punteggio rotondo di 46-78.

Uff.Stampa Alma Basket