A2 – Patti s’impone sul campo del Cus Cagliari

Il cammino del CUS Cagliari nella regular season di A2 Femminile si chiude con una sconfitta indolore a Sa Duchessa al cospetto dell’Alma Patti, quarta forza del campionato (63-48).



Dopo un avvio complicato (-15 alla pausa lunga) le universitarie hanno saputo reagire nel terzo quarto, tornando a contatto fino al -5. Nel finale, però, le siciliane hanno fatto valere il loro spessore tecnico, congelando la vittoria.

Il CUS non fa drammi e volta pagina: il prossimo fine settimana, sul parquet di Ancona, inizierà un nuovo campionato che può valere la permanenza nella categoria.

LA GARA – Con le gambe pesanti a causa del recupero infrasettimanale contro la Spezzina, Striulli e compagne approcciano il match con difficoltà. Patti gioca con ritmo (10-2 firmato Verona), e al 10’ è già avanti di 12 lunghezze. Le cose peggiorano nel prosieguo della gara: Pilabere non fa sconti e consente alle sue di toccare anche il +18 (28-10), poi Gagliano e Puggioni limitano i danni alla pausa lunga (30-15).

Nel secondo tempo scende in campo un altro CUS. Giangrasso si erge a leader offensiva e, con la collaborazione di Caldaro, accorcia il gap fino al -5 (36-31). Patti organizza in breve tempo la sua risposta: Moretti guida il contro break che riporta le ospiti in doppia cifra di vantaggio (43-33 al 30’), poi nel finale l’Alma trova il modo di accelerare fino a chiudere i conti. Coach Xaxa ne approfitta per allungare la rotazione pensando già all’impegno nelle Marche contro le Basket Girls.

“Abbiamo approcciato male la gara – commenta il tecnico cussino – non era semplice trovare la giusta mentalità per questa gara, visto che la nostra testa è già alla serie playout contro Ancona. Di positivo c’è senz’altro la reazione del terzo quarto: avevamo chiesto alle ragazze di cambiare rotta e lo hanno fatto. La capacità di venire fuori dalle situazioni complesse ci potrà senz’altro tornare utile nelle prossime gare”.

CUS Cagliari-Basket Patti 48-63



CUS Cagliari: Puggioni 8, Caldaro 9, Giangrasso 15, Stawinska 4, Striulli, Paoletti 3, Venanzi 1, Brun, Saias 4, Scanu, Gagliano 4, Testoni ne. Allenatore Xaxa



Alma Patti: De Giovanni 2, Botteghi 13, Pilabere 7, Miccio 9, Verona 12, Moretti 6, Bardarè, Armenti ne, Sciammetta 2, Sarni 12. Allenatore Buzzanca



Parziali: 8-20; 15-30; 33-43



Arbitri: Gai e Capatan

