A2 – Patti torna alla vittoria e batte Ancona

Una squadra che sa mettere in campo tutte le forze per sopperire alle assenze forzate e sa rispondere alla “chiamata” di coach Mara Buzzanca è un grande team. Grandi soddisfazioni anche per i tifosi pattesi sono arrivati dalla panchina “corta” non solo per i punti ma anche per la grande personalità dimostrata sul parquet che fa ben sperare per il prosieguo del campionato a partire dalla trasferta di mercoledì prossimo a Roma. Ancona che era scesa a Patti con idee bellicose, ha dovuto riporre nel cassetto i sogni di vittoria fatti nelle ore prima della partita che non ha mai avuto storia. A mettere le mani avanti, ci hanno pensato subito Miccio e De Giovanni che in un baleno già nei primi cinque minuti di gioco hanno portato la propria squadra a 15 lunghezze di vantaggio (23 a 8). Le ospiti nel secondo quarto hanno un sussulto di orgoglio e piazzano un mini break di 2 a 9. Al riposo lungo si va sul 36 a 31 ed al rientro l‘Alma stringe bene in difesa e sotto le plance riprende a conquistare palloni preziosi e buoni canestri, anche dalla panchina; così il terzo tempio di chiude avanti di 14 lunghezze (50 a 36). Negli ultimi 10 minuti le donne di Mara Buzzanca, dopo che si era guadagnata un tecnico, vanno al massimo vantaggio (63 a 47). Per Ancona rimangono solo i titoli di coda e qualche ottima giocata. Finale 68 a 58.

Alma Basket Patti – Basket Girls Ancona 68 – 58 (24-12, 36-31, 50-36, 68-58)



ALMA BASKET PATTI: De Giovanni* 15 (3/7, 2/5), Francia 2 (1/3 da 2), Moretti* 12 (4/6, 0/3), Pilabere* 9 (2/7 da 2), Miccio* 16 (2/2, 4/8), Bardare’ 4 (2/4 da 2), De Lise 2 (1/1 da 2), Armenti NE, Sciammetta 4 (2/4 da 2), Sarni* 4 (0/3 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 17/37 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 16/23 – Rimbalzi: 37 9+28 (Pilabere 8) – Assist: 15 (De Giovanni 6) – Palle Recuperate: 14 (Moretti 6) – Palle Perse: 18 (Francia 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Rimi* 8 (3/4, 0/1), Pelizzari, Bona* 9 (1/4 da 2), Mataloni* 17 (7/12, 0/2), Albanelli* 9 (2/3, 1/7), Gianangeli 3 (1/2 da 2), Garcia, Mandolesi, Diane NE, Pelliccetti 2 (1/1, 0/3), Yusuf 4 (1/3 da 2), Maroglio* 6 (1/3, 1/2)

Allenatore: Castorina S.

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 2/16 – Tiri Liberi: 18/26 – Rimbalzi: 28 5+23 (Gianangeli 7) – Assist: 7 (Bona 2) – Palle Recuperate: 11 (Mataloni 3) – Palle Perse: 20 (Bona 5)

Arbitri: Rubera L., Licari B.

UFF.STAMPA ALMA BASKET