A2 – Patti trasmetterà in streaming le proprie partite della stagione 2020-2021

L’Alma Patti e i suoi tifosi hanno rapporto quasi simbiotico, che si è tradotto nelle scorse stagioni di Serie B regionale con la presenza di quasi 1.500 appassionati al PalaSerranò di Contrada Case Nuove Russo.

Il Covid-19 sta imponendo un cambio di abitudini su tutti i fronti, anche nel rapporto tra supporter e squadra, ma grazie alla trasmissione in streaming della partite della stagione 2020-2021 l’Alma spera di continuare ad avere comunque vicina la propria tifoseria.

La società del presidente Attilio Scarcella ha ufficializzato la trasmissione in diretta delle proprie partite del campionato a partire dal 4 ottobre e comunicherà nei prossimi giorni le modalità con cui sarà possibile veder giocare l’Alma Patti rimanendo a casa e in sicurezza.

“Non possiamo perdere il contatto con il nostro territorio e soprattutto con i nostri tifosi, ogni anno sono stati il sesto uomo in campo tanto da rendere davvero speciale l’atmosfera al palazzetto – spiega il vice presidente Alma Patti Filippo Tripoli -. Siamo una società nuova, ma dinamica e soprattutto attenta alle opportunità che possono azzerare le distanze tra la squadra e i suoi tifosi in questo momento di “separazione forzata” dovuta al Covid-19. Siamo davvero felici di comunicare l’attivazione del nostro streaming già al primo anno di Serie A2”

Negli scorsi giorni la società siciliana ha ufficiato alla Lega Basket Femminile anche il proprio organigramma societario, formato da volti nuovi e professionisti già noti in ambito cestistico.

Presidente: Attilio Scarcella

Vice Presidente: Filippo Tripoli

Direttore Generale: Salvatore Leone

Direttore Sportivo: Mariana Kramer

Dirigente Accompagnatore: Simona Lo Paro e Nunziella Gangemi

Team Manager: Gaetano Stroscio

Addetto Arbitri: Franco Buzzanca

Addetto Stampa: Chiara Borzi’

Responsabile Marketing: Max Mannelli

Addetto Statistiche: Vito Lipari

Speaker: Salvatore Pizzuto

Chiara Borzi’

Ufficio Stampa Alma Patti Basket