A2 – Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a Lorena Molnar

L’Alperia Basket Club Bolzano comunica che l’intervento al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e collaterale di Lorena Molnar, il forte centro croato, è perfettamente riuscito.

L’infortunio è avvenuto il 31 ottobre scorso durante la partita giocata contro l’Edeweiss Albino. Lorena nei giorni scorsi è rientrata in Croazia, anche complice l’aggravarsi della situazione epidemiologica, è l’operazione è quindi avvenuta nel centro “Clinical and Sport psychologist”.

L’equipe medica croata ha fatto sapere che l’intervento è pienamente riuscito e che Lorena, dopo un periodo di riposo, potrà iniziare con il programma riabilitativo.

Appena conclusa l’operazione Lory con la gentilezza che la contraddistingue, ha immediatamente preso contatto con le compagne e staff per rassicurare sul suo stato di salute. Questo il primo messaggio inviato: “Ciao a tutti. I’m alive :)! Thanks for all your support! It means a world to me, I’m glad to have this kind of society team behind me!”

Tutti i migliori auguri di cuore a Lorena da Bolzano, con la speranza di rivederla il prima possibile sul parquet, dove ha dimostrato di saperci veramente fare.

Ufficio stampa Basket Club Bolzano