A2 – Pertile è super e Selargius espugna Umbertide

Battuta d’arresto per La Bottega del Tartufo Umbertide contro Selargius. Le bianco-azzurre cedono 65-55 alle sarde del Selargius. Numerosi gli errori commessi dalle ragazze di coach Contu, mai convincenti per tutto l’arco della gara. La PFU non è mai riuscita a dare una svolta alla partita ed è rimasta in vantaggio solamente per pochi minuti alla fine del secondo periodo. Doppia cifra per Kotnis (17 punti),che sfiora la doppia-doppia con 9 rimbalzi e 12 quelli messi a segno da Prosperi. Ottima prestazione, soprattutto in difesa, di De Cassan. Anche molta sfortuna per il roster umbertidese, che totalizza 1/11 nel tiro da 3. Ora Giudice e compagne dovranno resettare questo ko e rialzare la testa, in vista di due scontri importanti e difficili a San Giovanni Valdarno e La Spezia. Due test che metteranno alla prova la PFU in vista delle Final Eight di Coppa Italia, in programma a marzo a Moncalieri. Si tornerà a giocare al Pala Morandi, domenica 1 marzo alle 18, contro Viterbo.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE VS SELARGIUS 55-65 (15-22, 36-34, 45-48)

UMBERTIDE: Pompei 4, Giudice 9, Kotnis 17, Prosperi 12, Spigarelli 2, Bartolini, Moriconi 2, Gambelunghe, Gelfusa 2, De Cassan 7. Allenatore: Alessandro Contu. Assistente: Simone Tosti.

SELARGIUS: Tibè 8, Arioli 5, Mataloni 13, Gagliano 12, Pertile 25, Laccorte, Pinna 2, Bungaite, Demetrio Blecic ne, Pandori. All: Restivo.

Uff stampa La Bottega del Tartufo PF Umbertide