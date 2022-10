A2 – Pertile protagonista, Ponzano passa sul campo di Alperia Bolzano

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO – POSACLIMA PONZANO BASKET 49-54

(10-17, 11-12, 13-12, 15-14 )

Prima uscita ufficiale dell’anno; la Posaclima quasi totalmente rinnovata si trova di fronte una corazzata come Alperia Bolzano che ha inserito nel roster Kotnis per dare centimetri sotto canestro. Per le biancoverdi assenti Tivenius e Bona.

QUINTETTI:

ALPERIA: Servillo, Vella, Assentato, Chrysanthidou, Kotnis. All.: Sacchi.

POSACLIMA: Iuliano, Pellegrini, Pertile, Gobbo, Mioni. All.: Gambarotto.

TABELLINO:

Alperia: Logoh 4(1/6 da 2), Servillo 8 (2/3, 1/2), Chrysanthidou 2 (1/1 da 2), Kotnis 16 (4/16, 2/3), Fall 7 (1/3, 1/2), Gualtieri, Geuze (0/1 da 2), Assentato 4 (2/4, 0/6), Vella 10 (5/6, 0/2), Mazzucco n.e., Azzi (0/4 da 2), Kob n.e.. All.: Sacchi.

Posaclima: Bianchi 4 (1/2, 0/2), Zanatta n.e., Mioni 10 (3/8 da 2 + 2+8 rimbalzi), Iuliano 7 (1/5, 1/5), Rosar, Gobbo 4 (1/6 da 2), Favaretto 4 (2/3, 0/1), Varaldi (0/4, 0/2), Pellegrini 12 (3/7, 1/6), Pertile 16 5/8, 1/3). All.: Gambarotto.

Arbitri: Biondi, Martinelli

Note: Tiri liberi: BZ 5/8, Ponzano 13/13. 5’ falli: Iuliano (38’05’’); fallo tecnico: panchina (27’54’’) e Iuliano (38’05’’). Spettatori: 90.

PRIMO QUARTO | 10-17

Si sente la tensione dell’esordio: il primo minuto di gioco trascorre a “retine inviolate”. È la Posaclima a trovare i primi punti del match con un 2 su 2 di Mioni dalla lunetta. Risponde Kotnis in coast to coast contro Gobbo (2-2). Una spettacolare penetrazione di Iuliano, e una caparbia azione di Gobbo creano il primo mini parziale biancoverde (2 a 6). Servillo risponde tenendo Bolzano in scia, ma si iscrive a referto anche la bomber Pellegrini che spara e colpisce in area e dai 6.75 per il +5 Posaclima. Le ragazze di coach Gambarotto alzano l’intensità in difesa lasciando pochi spazi all’attacco di Bolzano. Arresto e tiro di Pertile che si unisce alla festa e regala il massimo vantaggio alla formazione del presidente Pizzolon (8-15). Bolzano è costretta al time out. Al rientro Kotnis porta due punti a BCB ma subito Favaretto con un appoggio al ferro e con una super difesa riporta rimette la PosaClima sulla strada giusta. Termina così il primo quarto sul +7 Posaclima.

SECODNO QUARTO | 21-29

Inizia con difficoltà il quarto, due palle perse e un canestro di Fall riaccendono la tifoseria altoatesina. Si segna col contagocce: Alpo ferma ancora il cronometro e trova un parzialino di 4 a 0 con Assentato. Questa volta è coach Gambarotto a chiamare un time out col tabellone che segna 16-21. Il minuto rinfresca le idee da entrambe le parti. Pertile e Kotnis fanno valere l’esperienza. La Posaclima ha qualche passaggio a vuoto e subisce l’aggressività di BCB. Un 2 su 2 di Iuliano fanno respirare la formazione ospite che fa esordire in A2 anche Rosar per gli ultimi spiccioli di quarto (27-20). Un guizzo della coppia Pellegrini-Pertile manda le squadre negli spogliatoi, con il massimo divario biancoverde sul 21 a 29.

TERZO QUARTO | 34-41

Inizia con una stoppata di Varaldi su Kotnis il terzo periodo, in attacco ci pensa Pertile a sbloccare il punteggio. BCB con un 2+1 resta aggrappata al match sul -7 (24-31). Un paio di palle perse, i canestri della solita Kotnis e Vella riaprono la gara. A fermare l’emorragia ci pensano Iuliano, Pertile e Favaretto con un parziale che restituisce un +7. Le due formazioni si danno battaglia prima che Mioni fissi il tabellone sul 34 a 41 con due liberi.

QUARTO QUARTO | 49-54

L’ultimo quarto inizia forte per la Posaclima che trova buone difese e punti ancora da Mioni che innescano la bolgia dei tifosi arrivati fino a qui. (34-43). Bolzano, sulle ginocchia, è di nuovo costretta al timeout. Un paio di triple di Alpo riavvicinano pericolosamente la squadra di casa, questa volta è coach Gambarotto a dover riordinare le idee per lo sprint finale. Servillo ne mette altri 3 ma Ponzano risponde con la classe di Pellegrini ( 5 punti in fila) e capitan Gobbo. Un 2 su 2 di Bianchi mette al sicuro il risultato. La Posaclima vince la prima 49 a 54, battendo una mai doma Alperia Bolzano.

DICHIARAZIONI:

MARTA PELLEGRINI

“Abbiamo giocato una partita molto intensa per tutti i 40’; arrivavamo da una settimana molto difficile di preparazione. Abbiamo dovuto superare il forfait di Amanda nell’ultimo minuto. Siamo riusciti a giocare una partita rimanendo sempre concentrate dal primo all’ultimo minuto soprattutto perché Bolzano non molla mai e oggi l’ha dimostrato fino all’ultimo secondo. É importante iniziare il campionato con una vittoria, ora testa alla prossima”

MATTEO GAMBAROTTO

“La partita si è rivelata difficile come ci aspettavamo alla vigilia, sapevamo di avere davanti una squadra allenata da un allenatore esperto che ci ha messo in difficoltà per tutti i 40’. La vittoria per noi vale doppio perché in trasferta ma anche perché c’era l’assenza di Tivenius. Do grande merito alle giocatrici che han saputo compensare l’assenza della svedese con grande carattere e tanto agonismo. Dobbiamo avere la consapevolezza però che c’è tanto da lavorare in campo.”

