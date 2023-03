A2 – Piedel trascina Vigarano, vittoria contro la Stella Azzurra

Secondo successo consecutivo per la Ti-Ristrutturo, che ha superato l’E-Gap Roma in un match davvero fondamentale in ottica play out. Successo di squadra delle biancorosse, trascinate dalla top scorer Kinga Piedel, che ha chiuso con 18 punti in 34’ una sfida caratterizzata dal 44% al tiro dal campo.



Le capitoline hanno iniziato con il giusto piglio dal punto di vista offensivo, portandosi sul 22-31 al 15’ grazie soprattutto a Nikolic, Prosperi e Pelka, mentre dall’altra parte del campo le biancorosse trovano buone cose pure da Cecili, Sammartino e Olajide. Saranno due triple delle sue di Piedel a chiudere il controbreak di 12-1 in 4’ che riporta avanti, al 19’, la Ti-Ristrutturo: 34-32. Il terzo parziale vive sui binari dell’equilibrio, in avvio degli ultimi 10’ le biancorosse cercano di allungare (49-44 al 31’), ma la Stella Azzurra non molla di un millimetro la presa (51-49 al 34’). Anche e soprattutto complice il fallo antisportivo e la conseguente uscita per falli di Bucchieri, Perini approfitta con i liberi del 57-54, prima dell’1/2 di Barbakadze. Il finale è da vietare ai deboli di cuore: a -38” dalla fine Piedel realizza il cesto che, di fatto, consegna a Vigarano i due punti, anche perché a -14” dalla sirena Prosperi realizza solamente uno dei liberi a disposizione per il 59-56 finale. Altra prestazione difensiva da sottolineare per le biancorosse, ora attese dalla doppia trasferta ad Umbertide e Battipaglia, prima della gara interna contro La Spezia che chiuderà la prima fase del campionato.

Ti-Ristrutturo Vigarano-E-Gap Roma 59-56 (18-14, 34-34, 47-44)

Ti-Ristrutturo: Sammartino 8, Edokpaigbe 4, Piedel 18, Conte ne, De Rosa 1, Perini 9, Bocola 3, Olajide 9, Cecili 7, Calanca ne, Armillotta ne, Pepe ne. All.Grilli.

E-Gap: Prosperi 10, Ndiaye ne, D’Arcangeli, Collovati 1, Brzonova 3, Nikolic 18, Barbakadze 4, Pelka 11, Bucchieri 9, Garofalo. All.Chimenti.

Arbitri: Giustarini di Grosseto e Buoncristiani di Prato.

Note: fallo antisportivo comminato a Bucchieri al 38’. Uscita per 5 falli: Bucchieri al 38’.

UFF.STAMPA PALL.VIGARANO