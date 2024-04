A2 PLAYOUT G1 – Ancona domina l’ultimo quarto e passa a Roma in rimonta

Ancona sbanca il Palarinaldi in gara 1 dei playout ribaltando nell’ultimo quarto una partita che sembrava incamminata verso un successo della squadra di casa. L’inizio è contratto, le due squadre sentono l’importanza della posta e faticano a mettersi in ritmo. Ancona è la prima a sciogliersi, allungando sul 5-11 con Yusuf da sotto e i tiri di Rizzo e Malintoppi, ma Roma ricuce lo strappo con Leghissa, Lucantoni e Benini: parità a quota 11 e primo quarto che si chiude con due punti di vantaggio per Ancona grazie al jumper di Pierdicca. Roma parte meglio nel secondo quarto, con un 5-0 firmato da Cenci e Lucantoni che frutta il primo vantaggio interno, poi con due conclusioni al ferro di Manocchio, ma Ancona si rimette in scia con Dinga-Nbomi che dà inizio al suo show con cinque punti consecutivi che riportano il team marchigiano in parità. A metà quarto il punteggio è fermo sul 20 pari e così rimane sino a due minuti dall’intervallo lungo, quando due liberi di Barbakadze e due triple consecutive di Dinga-Nbomi fruttano il nuovo allungo delle ospiti, con Roma che limita i danni nel finale con i canestri di Lucantoni e Fantini. 24-28 all’intervallo, e partita che non ha ancora preso una direzione. Dallo spogliatoio esce un Basket Roma trasformato, sia in attacco che soprattutto in difesa: si inizia con un gioco da tre punti di Fantini, poi Yusuf segna tre punti consecutivi e rimette due possessi tra le due squadre, ma da lì in avanti la difesa di Roma riesce finalmente a bloccare l’attacco di Ancona, che rimane a secco per quattro minuti durante i quali il Basket Roma piazza un parziale di 9-0 con Preziosi, Leghissa, Fantini e la tripla di Benini. Ancora Dinga-Mbomi dall’arco riporta Ancona a -2, ma il finale di frazione è tutto per la squadra di casa, che confeziona un nuovo 9-0 chiuso dalla tripla di Preziosi che dà al Basket Roma un vantaggio in doppia cifra (45-34) all’inizio dell’ultimo quarto.



I primi due minuti e mezzo dell’ultimo quarto segnano la svolta decisiva della partita: Ancona infatti ribalta completamente l’inerzia della gara con otto punti consecutivi di Dinga-Mbomi, quindi una tripla di Pellizzari, quindi ancora due liberi dell’esterna francese, oggi assolutamente incontenibile: un 13-0 che riporta in vantaggio le marchigiane di due punti. Fantini pareggia da sotto ma è solo un attimo, Ancona infatti allunga ancora con Pierdicca e Barbakadze, e a tre minuti e mezzo dalla sirena il vantaggio esterno è salito a sei punti, ma Roma ne recupera immediatamente tre con Preziosi che Ruba palla sulla rimessa ospite e conclude un gioco da tre punti. Pierdicca però risponde subito con la stessa moneta nel canestro opposto, e a due minuti dalla fine il canestro da sotto di Barbakadze regala ad Ancona il suo massimo vantaggio sul 50-58. Roma però non vuole arrendersi nonostante l’uscita forzata di Benini per infortunio: tripla di Lucantoni, palla persa di Ancona, e due liberi ancora di Lucantoni per il 55-58. Ancona torna a +5 con i liberi di Dinga-Mbomi, ma Roma torna ad un possesso 1/2 di Aghilarre dalla lunetta, Lucantoni conquista il rimbalzo, subisce fallo e anche lei segna il primo libero e sbaglia il secondo. Il Basket Roma è conquistato dal Basket Roma a 35 secondi dalla fine, ma la tripla aperta di Preziosi si ferma sul secondo ferro. A Roma non rimane che il fallo sistematico, ma la mano di Rizzo e Dinga-Mbomi non trema e così Ancona si porta via il referto rosa. Appuntamento il 1 maggio ad Ancona per Gara 2.

Basket Roma 57 – Basket Girls Ancona 64

Parziali: 11-13, 13-15, 21-6, 12-30

Basket Roma: Leghissa 11, Perone, Lucantoni 15, Cedolini, Fantini 11, Belluzzo, Benini 3, Preziosi 8, Aghilarre 1, Cenci 2, Manocchio 4, Diagne. All. Bongiorno, ass. Canini, Curiale, prep. fisica Tonni, dir. Curiale, Censini

Basket Girls Ancona: Pierdicca 5, Rizzo 4, Francia, Pelizzari 7, Carloni, Manizza, Barbakadze 8, Yusuf 7, Dinga-Mbomi 28, Malintoppi 5. All. Piccionne, ass. Montanari, Recanatini, dir. Fabrizzi, Crucitti

Arbitri: Bruno Licari, Giovanni De Giorgio

Area comunicazione Basket Roma