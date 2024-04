A2 PLAYOUT G1 – Sorride Vicenza, Moncalieri sconfitta

Velcofin Interlocks Vicenza – Tecnoengineering Moncalieri 56 – 50 (14-10, 28-27, 40-37, 56-50)



VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic* 6 (2/6, 0/1), Togliani* 3 (1/8, 0/3), Bevolo, Fontana, Sturma 11 (5/6 da 2), Pellegrini 17 (2/4, 3/6), Assentato* 2 (1/4, 0/4), Peserico* 15 (7/13, 0/2), Reschiglian NE, Valente NE, Ruffo 2 (1/3 da 2), Vitari*

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 19/47 – Tiri da 3: 3/19 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 34 9+25 (Belosevic 9) – Assist: 13 (Togliani 7) – Palle Recuperate: 15 (Pellegrini 5) – Palle Perse: 12 (Togliani 2)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Cordola* 9 (3/6, 0/2), Giordano 4 (2/4, 0/1), Pasero* 6 (2/3, 0/2), Landi 2 (1/2 da 2), Mitreva* 10 (2/6, 2/4), Iagulli, Salvini* 11 (3/5 da 2), Ramasso 2 (1/2 da 2), Nicora, Jakpa, Cicic* 6 (2/6, 0/4)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 16/35 – Tiri da 3: 2/13 – Tiri Liberi: 12/17 – Rimbalzi: 45 8+37 (Pasero 10) – Assist: 10 (Salvini 4) – Palle Recuperate: 10 (Cordola 2) – Palle Perse: 27 (Cicic 6)

Arbitri: Andretta A., Schiano Di Zenise M.

La Tecnoengineering torna a Moncalieri con la consapevolezza di potersela giocare contro la VelcoFin Interlocks Vicenza in questo primo turno Playout del campionato di Serie A2. A vincere in volata Gara 1 sono con merito le venete, ma la cronaca della partita racconta un andamento equilibrato per oltre 35 minuti, fino al parziale decisivo di Pellegrini. Per Moncalieri convincenti le prestazioni di Salvini, Mitreva e Cordola, entrate fin da subito in modalità Playout. Da migliorare assolutamente in vista di Gara 2 (mercoledì alle 18:00 al PalaEinaudi) il dato relativo alle palle perse: 27, contro le 13 di Vicenza.

L’avvio di partita è tutto vicentino: 4-0 firmato Peserico e Belosevic. Moncalieri risponde subito con Salvini e Pasero, aprendo così le danze ai continui parziali e controsorpassi della serata. Con Giordano e Salvini la Tecnoengineering trova anche il primo vantaggio della partita, ma l’ingresso in campo di Pellegrini (17 per lei in uscita dalla panchina) coincide con la prima tripla della serata. Il quarto si chiude sul 14-10 in favore delle padrone di casa.

Il secondo parziale, non solo per il +3 finale, è forse il migliore della partita gialloblù. Iniziano il lavoro le neo-entrate Landi e Ramasso, continuano Cordola e Mitreva, concludono Cicic e Salvini. A 2’ dall’intervallo il tabellone dice +2 Moncalieri. Un paio di leggerezze in fase di costruzione aprono però la strada alle venete, che con Peserico (autrice di 6 punti in fila) trovano nuovamente il +4. Ci pensano Giordano e Pasero ad accorciare nel finale. Si va negli spogliatoi sul 28-27 per Vicenza.



Il terzo periodo lascia presagire l’inevitabile epilogo della partita: punto a punto, decisa soltanto nei possessi finali. E così è per tutti i dieci minuti, con continui botta e risposta tra le squadre. Bene Salvini e Cicic da una parte, altrettanto Pellegrini e Peserico dall’altra. Ancora una volta sono però le palle perse a mettere troppi bastoni tra le ruote alle Lunette, consentendo alle padrone di casa di tirare spesso il fiato e trovare facili conclusioni. A un minuto scarso dalla penultima sirena Cicic (6 punti, 9 rimbalzi e 4 assist a fine serata) firma d’esperienza il -1, ma Pellegrini ancora una volta manda i titoli di coda del quarto trovando il fondo della retina.



L’ultimo periodo inizia con Vicenza in vantaggio di 3 lunghezze, ma Cordola (9 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi) ci mette giusto un minuto per accorciare prima sul -1 e poco dopo dando il +1 alla Tecnoengineering. Poi si raffreddano le mani da entrambe le parti, in particolare tra le fila gialloblù. Alla boa del quarto è Togliani con un bel palleggio arresto e tiro a dare una scossa importante alla partita. Sul -4 coach Terzolo chiama subito time out e dopo un paio di possessi Moncalieri accorcia grazie a Mitreva, autrice della prima tripla della serata gialloblù (2/4 per lei alla fine in 28 minuti, 2/13 di squadra). Sale l’intensità, la posta in palio è sempre più vicina e il canestro si fa tanto piccolo per Moncalieri, quanto per Vicenza. Dopo diversi giri a vuoto da entrambe le parti ci pensa Pellegrini a spaccare in due la partita in appena tre possessi, prima in attacco con due punti facili e poi in difesa con una rubata rapidamente convertita dalla lunga distanza. Altro time out per Moncalieri che a 2’ dalla fine si trova a inseguire di 6 punti. Peserico e Sturma si rendono ancora protagoniste con canestri importanti e Vicenza trova così la doppia cifra di vantaggio. L’ultimo assalto della Tecnoengineering è firmato Mitreva-Pasero. Finisce 56-50 per Vicenza.

