A2 PLAYOUT G1 – Vigarano batte Torino con una super Siciliano

VENARIA REALE (TO). Dominio. La Giara di squadra espugna Venaria Reale e centra il primo successo nella serie dei play out contro il Torino Teen Basket. Al Pala Vigarano, mercoledì prossimo, le biancorosse avranno il primo match point per la salvezza. A Venaria Reale, grazie a un’ottima prestazione di squadra, è finita 59-76. Top scorer, ancora una volta con 33 punti all’attivo, Amaiquen Siciliano (per lei pure 7 rimbalzi), ben coadiuvata dalla doppia doppia (14 punti e altrettanti rimbalzi) di Adriana Cutrupi, ma una menzione speciale va a tutte le ragazze scese in campo, brave Gorjanacz, Tintori e Minelli a trovare cesti importanti, ma tutte le giocatrici a disposizione del coach Carlo Grilli hanno dato il loro fattivo contributo alla causa. La Giara comincia da subito con il giusto piglio, trovando canestri importanti con Siciliano, Gorjanacz e Cutrupi: al 7’ è 6-18, che diventa 14-27 al 10’. Torino cerca di recuperare (21-27), ma Vigarano c’è sempre e, dopo essere ritornata sul 27-38 al 18’, rimedia il recupero, fino al 35-40, del 20’, firmato Torino. Quando in avvio della ripresa Cristelo firma il -3 (42-45 al 22’), Vigarano è bravissima a restare sul pezzo, allungando di nuovo pure grazie a Tintori: al 26’ è 45-54, che diventa 50-61 al 30’, con Siciliano e Cutrupi sempre più sul pezzo. Il break di 6-0 in avvio degli ultimi 10’, con le triple di Siciliano e Gorjanacz, chiude di fatto una gara dominata dalle biancorosse. Coach Grilli dà spazio a tutte le giocatrici, che rispondono presente. È 1-0. Mercoledì, alle ore 18, il primo match point salvezza.

TORINO TEEN BASKET-GIARA VIGARANO 59-76 (14-27, 35-40, 50-61)

TORINI: Azzi 8, Gregori 1, Delboni 4, Colli 9, Giangrasso 16, Baima 6, Tortora 1, Isoardi 4, Carfora ne, Jankovic, Cristelo 10. All.Corrado.

GIARA: Conte 2, Tintori 7, Feoli, Di Mauro, Siciliano 33, Cutrupi 14, Minelli 6, Gorjanacz 9, Armillotta 3, Pepe 2. All.Grilli.Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Mi) e Marconetti di Rozzano (Mi).

UFF.STAMPA PALL.VIGARANO