A2 PLAYOUT G2 – Vigarano batte ancora Torino e festeggia la salvezza

VIGARANO MAINARDA. È meritatissima salvezza per la Giara Vigarano che, per quanto mostrato nella serie play out contro il Torino Teen Basket, centra con grande merito la salvezza: sofferta, ma meritata. Le piemontesi sono partite meglio, forse sentendo meno la tensione: al 5’ è 6-11, che diventa 16-20 alla prima pausa. Quando in avvio della seconda frazione Torino allunga con Cristelo (21-31 al 14’), la Giara non smette mai di restare in gara: bomba di Gorjanacz, tripla di Minelli, due liberi di Siciliano. In 1’ il controbreak di 8-0 riporta sotto la Giara, che allunga con le bombe di Tintori e Gorjanacz: al 17’ è 35-31, che significa 14-0 di parziale. Torino chiude meglio il primo tempo, il terzo quarto vive all’insegna del grandissimo equilibrio, in casa Giara c’è molto di capitan Pepe, oltre che delle solite Siciliano-Cutrupi e Gorjanacz. Tintori è brava, Gorjanacz e Cutrupi non sono da meno e quando il gioco si fa duro davvero escono i cesti di Cutrupi e non solo, dominante a rimbalzo e al tiro, chiudendo con 18 punti e 16 rimbalzi una gara perfetta. Siciliano chiude con 24 punti e 11 assist una stagione da 650 punti totali, che significa 25 di media: leader vera di un gruppo uscito quando il gioco si è fatto duro. Avanti 60-51 al 34’, Torino arriva fino al -2 al 39’, 66-64, ma nel finale c’è solamente Vigarano, che chiude con il punteggio di 71-64 l’ultima gara della stagione, che significa salvezza. Successo di squadra, tutte le giocatrici scese sul parquet hanno dato il loro contributo alla causa.

GIARA VIGARANO-TORINO TEEN BASKET 71-64 (16-20, 35-35, 55-51)

GIARA: Meglioli ne, Conte, Tintori 6, Feoli, Di Mauro ne, Siciliano 24, Cutrupi 18, Minelli 3, Torelli ne, Gorjanacz 12, Armillotta, Pepe 8. All.Grilli.

TORINO: Azzi 3, Gregori ne, Marianini ne, Delboni 4, Sabou ne, Colli 16, Giangrasso 20, Baima 8, Tortora, Isoardi, Carfora, Jankovic 3, Cristelo 10. All.Corrado.



Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Te) e Scaramellini di Colli al Metauro (Pu).

—

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano