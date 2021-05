Nei Playout, al secondo tentativo in casa l’Alperia Basket Club Bolzano non manca il traguardo e vince 74-58 contro la Schiavon Ponzano. 2-1 nella serie e salvezza conquistata per le bolzanine, guidate dai 21 punti e 8 rimbalzi di Nasraoui in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio finale, per larghi tratti Ponzano rimane in partita (20 di Zitkova incidono in questo senso) ma poi cede nel finale. Le biancoverdi ora si giocheranno il secondo turno, ad aspettarle l’Edelweiss Albino.

Alperia Basket Club Bolzano – Schiavon Ponzano 74 – 58 (22-21, 37-32, 55-45, 74-58)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Nasraoui* 21 (9/16, 0/1), Cremona* 7 (2/2, 1/3), Servillo 3 (0/2, 1/3), Cristelo Alves* 13 (5/11 da 2), Mingardo* 3 (0/2, 1/3), Fall* 20 (5/6, 2/5), Desaler, Iob 4 (2/5 da 2), Schwienbacher, Profaiser 3 (0/1, 1/1), Carcaterra

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 23/46 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 10/15 – Rimbalzi: 47 10+37 (Cremona 9) – Assist: 18 (Servillo 7) – Palle Recuperate: 9 (Servillo 3) – Palle Perse: 18 (Cristelo Alves 4)

SCHIAVON PONZANO: Rossi, Giordano* 6 (3/8, 0/2), Bianchi 2 (1/1, 0/1), Leonardi* 6 (3/7, 0/2), Carraro, Celani, Egwho* 16 (7/14 da 2), Miccoli* 4 (1/6, 0/1), Zitkova* 20 (3/7, 4/10), D’este 4 (2/2 da 2)

Allenatore: Zanco N.

Tiri da 2: 20/46 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 6/17 – Rimbalzi: 32 7+25 (Egwho 9) – Assist: 8 (Giordano 2) – Palle Recuperate: 12 (Leonardi 5) – Palle Perse: 13 (Egwho 3)

Arbitri: Foschini M., Ragionieri M.

Area Comunicazione LBF