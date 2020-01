A2 – Podrug cancella la rimonta di Ponzano, Castelnuovo ritrova la vittoria

Torna alla vittoria l’Autosped battendo in un rocambolesco finale un Basket Ponzano generosissimo e mai domo che si vede beffare praticamente allo scadere dopo aver raddrizzato una partita che a 5′ dalla fine sembrava compromessa; per le giraffe i due punti sono un brodino importante per classifica e morale ma resta la consapevolezza che il lavora da fare sia ancora molto, sia dal punto di vista tecnico tattico che da quello mentale. Come previsto Corradini deve alzare bandiera bianca mentre torna disponibile Podrug che parte in quintetto con Repetto, Bonvecchio, Claudia Colli ed Albano; Zanco replica con Castellani, Dzankic, Leonardi, Miccoli e Brotto. Sono le venete ad uscire meglio dai blocchi di partenza con Dzankic e Miccoli mentre le giraffe iniziano con il freno a mano tirato, complici anche le molte palle perse (saranno ben 23 alla fine); Podrug, dalla lunetta e da sotto, prova a ricucire (3-6) e dopo un gioco da tre punti di Brotto sono Claudia Colli e Pavia a riportare sotto il Bcc (7-9 al 7′).

Ponzano però riallunga nuovamente con Castellani e Miccoli mentre la squadra di casa riesce ad opporre solo un libero di D’Angelo, cosicché il 13-8 esterno del 10′ appare più che legittimo, figlio dei troppi errori commessi nella metà campo avversaria dalle nostre giocatrici che pure, in difesa, non avevano demeritato. Alla ripresa del gioco però è l’Autosped ad imprimere una sterzata al match grazie a due triple di Pavia che firmano il primo vantaggio interno della sfida (14-13) con Repetto a firmare in contropiede il +3 (16-13) dopo una rubata; Ponzano, a secco nei primi 3′, replica con Rosini e Brotto e dopo alcune fasi caratterizzate da sorpassi (Albano) e controsorpassi (Castellani) sono due liberi di Podrug ed una bomba di Repetto a riportare le castelnovesi sul +4 (23-19). Trevigiane che però non si arrendono restando sempre in scia nonostante il jump di Albano ed il libero di Carolina Colli (26-25) ma il nuovo mini break della formazione di Pozzi (6-0 griffato da D’Angelo, Pavia e Carolina Colli) porta al nuovo massimo vantaggio (32-25) con le due squadre che vanno al riposo sul 32-27 dopo la realizzazione di capitan Brotto. Dopo la pausa è Castellani a riaprire le ostilità in penetrazione ma due liberi di Albano, uno di Claudia Colli ed un siluro di Bonvecchio dall’angolo portano il Bcc sul +9, con Podrug che, dopo il punto di Miccoli dalla linea della carità, porta per la prima volta la compagine castelnovese alla doppia cifra (40-30). Ospiti che cercano di risalire la china, venendo però stoppate da D’Angelo, dalla media e da Bernetti, in contropiede ed è ancora la giovane guardia alessandrina a colpire dai 6,75 per il 47-35 del 30′. Margine certo non ancora decisivo ma comunque di un certo peso quello con cui le giraffe entrano nei 10′ finali, anche perché D’Angelo prima, dalla lunetta, e Claudia Colli poi, in acrobazia, portano l’Autosped fino al +14; match che sembra quindi sotto controllo con le ragazze di casa ancora a +12 (53-41) dopo il canestro di Albano a 5′ dal termine. A questo punto avviene l’incredibile con Ponzano che prima accorcia con Rosini, poi torna ben sotto la doppia cifra (53-46) grazie a tre liberi di Dzankic, frutto di un controverso fallo fischiato a Pavia allo scadere dei 24″, Sul Camagna cala il silenzio con le giraffe che smarriscono la via del canestro mentre dall’altra parte 3 punti di Castellani e due di Brotto riducono ulteriormente lo scarto (53-51) quando mancano 90″ dalla fine. Lo stato di grazia delle biancoverdi sembra non avere fine con Miccoli che con un 2+1 sigla addirittura il sorpasso (54-53) per poi scrivere addirittura, dalla lunetta, il +3 (56-53) che sembra davvero mettere una pietra tombale sulla partita quando manca poco meno di 1′.

Autosped che appoggia a quel punto il proprio gioco su Podrug e la pivot croata, da sotto, riduce lo scarto ad una sola lunghezza (55-56) mentre nel possesso successivo le trevigiane commettono l’errore di non attaccare il canestro, limitandosi a far passare il tempo e consegnando così palla alle locali, per infrazione di 24″, a circa 9″ dalla sirena. Pozzi chiama time out e sulla rimessa la palla giunge a Podrug che da sotto non riesce a realizzare subendo però fallo quando mancano 63 centesimi al gong; la croata è glaciale dalla lunetta, segnando i due liberi del sorpasso definitivo anche perché Ponzano non fa praticamente neppure in tempo a rimettere la palla, con la sirena che arriva a sancire la soffertissima ma meritata, considerando la gara nel complesso, vittoria delle castelnovesi, anche se è più che comprensibile l’amarezza delle ragazze di Zanco che già nella trasferta precedente, a Bolzano, avevano subito una sconfitta in volata che ha molte analogie con quella di stasera. In casa Bcc la notizia migliore della serata, oltre al recupero di Podrug, è quella della conquista dei due punti anche perché una eventuale sconfitta, il cui spettro per qualche momento è aleggiato sul Camagna, avrebbe probabilmente sancito l’apertura di una vera e propria crisi in casa Bcc; ora, perlomeno, atlete ed allenatori possono lavorare con maggiore serenità fermo restando il fatto che il successo non ha certo fugato i dubbi e le perplessità che in queste settimane il rendimento delle castelnovesi ha sollevato. La prestazione di questa sera, pur non scintillante, può essere considerata, tutto sommato, sufficiente sul piano del gioco, meno, invece, sul piano della tenuta mentale perché, pur concedendo i giusti meriti alle avversarie, non è possibile rischiare di gettare alle ortiche una vittoria ormai acquisita (+12 a 5′ dalla fine) con questi incomprensibili cali di tensione e concentrazione; certo i risultati, per così dire, non esaltanti delle ultime uscite hanno contribuito a togliere serenità e lucidità alle ragazze di Pozzi che, probabilmente, ad un certo punto hanno accusato il famoso braccino del tennista, facendosi assalire dalla paura di perdere due punti che ormai sembravano cosa fatta. Speriamo che il successo odierno aiuti anche sotto questo aspetto perché gli impegni delle prossime settimane si presentano parecchio difficili e solo un’ Autosped pienamente recuperata sia dal punto di vista tecnico tattico che psicologico può avere qualche speranza e tornare a farci dire con pieno diritto.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Basket Ponzano 57-56 (8-13, 32-27, 47-35)

Autosped: Repetto 5, Corradini, D’Angelo 7, Pavia 10, Ca. Colli 3, Serpellini, Cl. Colli 5, Bernetti 5, Bonvecchio 3, Albano 8, Podrug 11. All. Pozzi, v.all, Maresca e Martinelli

Ponzano: Colombo 2, Leonardi 3, Rimi 2, Castellani 13, Dzankic 9, Azzellini, Stangherlin, Miccoli 14, Rosini 4, Brotto 9. All. Zanco

