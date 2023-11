A2 – Polisportiva Galli doma Moncalieri e si mantiene in vetta

Non fallisce l’esame Moncalieri la Polisportiva Galli che supera le piemontesi e si mantiene capolista del girone. Una partita ben interpretata dalla formazione di coach Garcia, che parte subito bene (26-19) indirizzando la contesa. Alle ospiti non basta un buon secondo quarto, con Rossini (top scorer con 13 pt) e compagne che allungano al rientro dagli spogliatoi (57-39 al 30′) prima di concedersi un’ultima frazione da garbage time. Si tratta della sesta vittoria in sette gare, sinonimo di una squadra di qualità e che vuol puntare in alto.

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Bocola

Moncalieri: Landi, Pasero, Mitreva, Jakpa, Salvini

Cronaca – Concentrata e determinata, la Polisportiva Galli parte subito bene con Nasraoui, Rossini e De Cassan a firmare il 9-2. La doppia cifra di margine la regala De Cassan (13-2), con le ospiti che non trovano la via del canestro. Cordola sblocca le compagne, ma è monologo casalingo e al decimo è 19-8. Nel secondo quarto è Mitreva a mettersi in evidenza (24-16) ravvivando lo sterile attacco gialloblu, ma Rossini prima e Bocola poi tengono a debita distanza le due compagini sul 31-18. Cordola e Jakpa riducono il passivo, mentre il canestro finale di Pasero sigilla il 35-26 all’intervallo. Lo spacco definitivo arriva dopo l’intervallo: è Marta Rossini a trascinare le compagne, ergendosi a protagonista del break che vale il 45-33 di metà frazione. Timida reazione ospite con Pasero, ma una tripla di Lazzaro e due canestri di Mioni lanciano la fuga sul 54-37. La Polisportiva Galli non si ferma e al trentesimo è praticamente gara in archivio sul 57-39. De Cassan e Amatori mandano i titoli di coda in apertura di quarto (61-39 al 31′), con Moncalieri che non segna mai. Streri fa più ventiquattro, permettendo così a coach Garcia di ruotare tutte le proprie giocatrici dando minuti anche ad Azzola, Bevilacqua e la giovane Sposato. Proprio la classe 2006 si mette in mostra, siglando il canestro del 72-47. Il finale recita 72-51.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Tecnoengineering Moncalieri 72 – 51 (19-8, 35-26, 57-39, 72-51)



POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 8 (4/8, 0/4), Nasraoui* 10 (3/8, 1/3), Rossini* 13 (5/7, 0/3), Azzola, Bevilacqua, Reggiani*, Lazzaro 10 (2/5, 1/1), Sposato 2 (1/1 da 2), Mioni 10 (5/10, 0/1), Bocola* 5 (0/2, 1/1), Amatori 6 (2/3 da 2), De Cassan* 8 (4/5, 0/2). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 26/51 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 29 11+18 (Lazzaro 6) – Assist: 11 (Reggiani 3) – Palle Recuperate: 20 (Amatori 5) – Palle Perse: 16 (Bevilacqua 3)



TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola 11 (3/3, 1/4), Pasero* 6 (2/6 da 2), Landi* 4 (2/6, 0/2), Mitreva* 9 (3/6, 1/3), Ricci, Vairo, Ramò NE, Salvini* 4 (2/2, 0/1), Ramasso, Jakpa* 17 (7/11 da 2). Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/38 – Tiri da 3: 2/11 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 42 10+32 (Jakpa 11) – Assist: 8 (Pasero 3) – Palle Recuperate: 9 (Pasero 2) – Palle Perse: 35 (Pasero 11)

Arbitri: Cassiano G., Lilli M.

