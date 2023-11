A2 – Polisportiva Galli domina sul campo di Carugate

Tutto facile per la Polisportiva Galli. Continua il buon momento della formazione di coach Garcia che in terra lombarda vince e convince. Bastano i primi dieci minuti di gioco per mettere sui giusti binari l’incontro, in quello che è un vero e proprio dominio (11-33). Nel secondo quarto il margine viene addirittura aumentato con il margine che alla pausa lunga è di 30 lunghezze. La ripresa è praticamente garbage time. Tre le giocatrici in doppia cifra, con la solita Nasraoui top scorer con 18 punti.

Carugate: Usuelli, Caccialanza, Nespoli, Cassani, Rulli

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Nasraoui, Bocola



CRONACA – E’ subito monologo in avvio. Al canestro di Rossini replicato dal pareggio di Cassani, la Polisportiva Galli fa seguire un break clamoroso di 0-12 volando immediatamente sul 2-14. Carugate sbanda mentre Reggiani e compagne dominano il campo trovando con continuità la via del canestro e con Reggiani e Nasraoui vola sul 4-23. Sussulto di Rulli (9-24) ma i primi dieci minuti sono a senso unico e si concludono 11-33. Anche nel secondo periodo il copione non cambia, con la squadra di casa assente e così San Giovanni Valdarno fa quello che vuole allungando sul più trentadue a metà frazione (15-47). Usuelli prova a limitare i danni ma la formazione di Garcia è padrona del campo e all’intervallo conduce 28-58. Nella ripresa non c’è più gara, con Reggiani e compagne che si limitano a gestire. A Carugate termina 60-94.



Dimensione Bagno Carugate – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 60 – 94 (11-33, 28-58, 44-76, 60-94)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Alieri, Usuelli* 5 (2/5, 0/4), Rulli* 23 (6/13, 3/5), Cassani* 4 (2/7 da 2), Carmeli 5 (1/2 da 3), Caccialanza*, Andreone 2 (1/1, 0/1), Fabbricini 10 (5/10, 0/1), Nespoli* 11 (4/7, 1/3), Faroni, Rizzi NE. Allenatore: Silvestri A.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 5/8 – Rimbalzi: 27 9+18 (Rulli 7) – Assist: 14 (Usuelli 6) – Palle Recuperate: 9 (Usuelli 4) – Palle Perse: 19 (Usuelli 6) – Cinque Falli: Cassani

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 6 (1/4, 1/5), Nasraoui* 18 (8/12, 0/1), Rossini* 8 (4/5 da 2), Azzola, Bevilacqua 7 (3/3 da 2), Reggiani* 7 (2/3, 1/2), Lazzaro 3 (1/2 da 2), Mioni 15 (4/6, 1/1), Bocola* 8 (3/6, 0/2), Amatori 16 (3/4 da 2), De Cassan* 6 (3/3 da 2). Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 32/48 – Tiri da 3: 3/11 – Tiri Liberi: 21/29 – Rimbalzi: 45 9+36 (Amatori 8) – Assist: 20 (Rossini 5) – Palle Recuperate: 10 (Amatori 4) – Palle Perse: 18 (Streri 4) – Cinque Falli: Streri

Arbitri: Rubera L., Migliaccio M.

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI