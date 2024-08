A2 – Polisportiva Galli, ecco il programma della preseason 2024

Parte ufficialmente il countdown verso la nuova stagione. La formazione di coach Garcia si radunerà il prossimo 22 Agosto, pronta per iniziare la preparazione verso la stagione 2024-2025. Sono ben sei le amichevoli in programma. Ecco di seguito tutto il programma:

22-08 Inizio preparazione

07-09 h 18.00 Polisportiva Galli vs Umbertide

11-09 h.18.00 Umbertide vs Polisportiva Galli

14-09 h.18.00 Matelica vs Polisportiva Galli

21-09 h.18.00 S.Martino di Lupari vs Polisportiva Galli

25-09 h.19.30 Polisportiva Galli vs Jolly Livorno

28-09 h.18.00 Polisportiva Galli vs Matelica

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI