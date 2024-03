A2 – Polisportiva Galli supera agilmente Giussano

La Polisportiva Galli torna a ruggire. Davanti al pubblico amico, la formazione di Garcia supera agilmente Giussano grazie a un sontuoso primo tempo chiuso avanti di 17 lunghezze. Nella ripresa è così stata amministrazione del vantaggio. Top scorer Rossini con 18 punti.

San Giovanni Valdarno: Rossini, Lazzaro, De Cassan, Bocola, Petrova

Giussano: Diotti, Bonadeo, Manzotti, Niedzwiedzka, Gatti

CRONACA – Il botta e risposta tra Gatti e Bocola avvia la contesa tra le due compagini. Lazzaro con quattro punti in fila firma il primo break, mentre De Cassan è costretta a lasciare il campo dopo un colpo in volto. Si sbloccano anche Petrova e Rossini e la compagine di casa allunga sul 14-4. Niedzwiedzka colpisce dall’arco, ma il copione non cambia e Petrova e Rossini aumentano il divario sul 24-7. Bonadeo riduce il passivo ospite con il primo periodo che si chiude 25-13. Anche nel secondo quarto è la squadra di Garcia a dettare i ritmi, con Mioni e Lazzaro che firmano il 33-14 a metà quarto. Manzotti e Gatti provano a limitare i danni (36-22), ma Streri si prende tutto il finale di quarto siglando il 45-27 all’intervallo. Il terzo quarto scorre via senza troppi sussulti su entrambi i due lati del campo: al 30′ il punteggio recita 62-47. Nell’ultima frazione Lazzaro e Rossini metton subito la parola fine, permettendo così di concedere qualche minuto anche a Bevilacqua e Azzola nel finale. Termina 75-59.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Basket Foxes Giussano 75 – 59 (25-13, 45-28, 62-47, 75-59)



POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 7 (1/3, 1/5), Nasraoui NE, Rossini M.* 18 (5/6, 2/4), Azzola, Bevilacqua 2 (1/3 da 2), Reggiani 8 (1/1, 1/3), Lazzaro* 10 (3/5, 0/1), Mioni 11 (4/6, 0/1), Petrova* 15 (6/11, 1/1), Bocola* 4 (2/3, 0/3), De Cassan*. Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 23/39 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 14/23 – Rimbalzi: 49 6+43 (Petrova 11) – Assist: 12 (Lazzaro 5) – Palle Recuperate: 3 (Rossini 1) – Palle Perse: 15 (Rossini 4)



BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti* 2 (1/2, 0/2), Lussignoli 5 (0/2, 1/2), Colico 2 (1/2, 0/1), Manzotti* 12 (3/4, 1/7), Crippa, Sorrentino 6 (1/2, 1/1), Niedzwiedzka* 12 (3/8, 1/11), Bonadeo* 5 (1/7, 1/1), Pallavicini 3 (1/1 da 3), Gatti* 12 (4/12 da 2). Allenatore: Aramini



Tiri da 2: 14/40 – Tiri da 3: 6/28 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 34 8+26 (Niedzwiedzka 7) – Assist: 7 (Gatti 2) – Palle Recuperate: 4 (Niedzwiedzka 3) – Palle Perse: 5 (Diotti 2)

Arbitri: Di Salvo E., Roberti E.

