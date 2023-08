A2 – Polisportiva Galli: tutte le amichevoli del precampionato 2023

Definite le amichevoli in casa Polisportiva Galli. La formazione di coach Jose Ignacio Garcia Fernandes debutterà il 3 Settembre sul parquet di Faenza. La prima casalinga è invece in programma il giorno 9, nel derby toscano contro Empoli. Quattro giorni dopo il remake della finale playoff di due stagioni fa, contro l’Umbertide di coach Staccini. Seguiranno poi quattro test esterni: il primo datato 20 Settembre a La Spezia, poi il 23 Lazzaro e compagne saranno di scena a San Martino di Lupari. Seguirà il “ritorno” contro Umbertide il 26 Settembre prima dell’ultimo test in programma a Roma contro la nuova compagine di A1 denominata Oxygen.

LA PREASEASON 2023

3/9 @PalaBubani vs Faenza

9/9 @PalaGalli vs Empoli

13/9 @PalaGalli vs Umbertide

20/9 @PalaMariotti vs Cestistica Spezzina

23/9 @PalaLupe vs San Martino di Lupari

26/9 @PalaStaccini vs Umbertide

28/9 @PalaGuidonia vs Oxygen Roma

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI