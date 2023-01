A2 – Ponzano allunga nel quarto periodo e batte Alperia Bolzano

In queste ultime settimane sono mancati i fondamentali per ritornare alla vittoria, perché se vincere aiuta a vincere è anche vero che la partita va preceduta da allenamenti ad alti ritmi e a causa di problemi vari e sessioni settimanali sotto numero sono mancati questi importanti presupposti, oltre alla trasferta che è iniziata senza Safy Fall e con giocatrici a referto, ma senza la possibilità di entrare.

La partita inizia comunque bene con le bolzanine che aprono le danze per poi farsi riprendere e sorprendere da un parziale di 13 a 0, propiziato da 3 triple di Leonardi. Dopodiché arriva la prima reazione delle giocatrici bianco-rosse e nonostante Ponzano sia sempre riuscito a tenere la testa avanti, è stata una partita ricca di stappi e contro strappi dove i due punti importantissimi per entrambe le squadre imponevano di mettere tutto in campo.

Infatti sicuramente non è stata una partita banale. Durante un’azione di attacco del BCB c’è stata anche un’invasione di campo che non è facile da vedere, quella di un bassotto scappato al padrone. Ci sono stati anche tanti falli fischiati (28 lato Basket Club) con una giocatrice per squadra uscita per il numero massimo di ammonizioni e ben altre quattro giocatrici del BCB con 4 falli a carico, oltre al tecnico a coach Sacchi, sul 29 a 27, dopo un fallo fischiato a Servillo. Insomma una partita intensa e tutt’altro che noiosa.

Migliore in campo la svedese di Ponzano Tivenius, che con la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi ha ottenuto 33 di valutazione lega siglando quella che probabilmente è stata la sua miglior prestazione stagionale. Top scorer Pellegrini con 22 punti, 5 triple.

“Devo fare i complimenti a Ponzano sono le prime parole di coach Sacchi – che come detto prima della partita è stata la squadra più sfortunata del campionato, ora stanno recuperando tutte le giocatrici e quando avranno nuovamente anche Pertile daranno problemi a tutte le squadre. Noi questa sera eravamo contate ma Ponzano Noi siamo in un momento non favorevole riusciamo a giocare per 25-30 minuti e poi abbiamo dei cali incredibili che non riusciamo a spiegarci, però Ponzano lo ha fatto per mesi, quindi bravi loro e non devo stare qui a piangere. Più volte abbiamo fatto strappi e nei momenti cruciali la palla che poteva cambiare l’inerzia l’hanno sempre presa loro. Adesso ci aspettano due sfide casalinghe, Mantova e Udine, difficilissime ma a questo punto la classifica è cortissima e dobbiamo guardare dietro, soprattutto non concedere e smetter di fare tutti questi errori. Torniamo in palestra per rivedere i soliti sbagli che continuiamo ancora a commettere e per cercare nei momenti che contano di girare la partita a nostro favore.”

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 7 (1/1 da 3), Tivenius* 19 (8/12 da 2), Mioni 1 (0/2 da 2), Iuliano* 5 (2/5, 0/2), Rosar NE, Gobbo*, Favaretto 8 (4/6, 0/1), Varaldi* 8 (2/4 da 3), Valli 2 (0/2, 0/2), Pellegrini* 22 (2/2, 5/7), Zanatta, Pertile NE

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 16/33 – Tiri da 3: 8/17 – Tiri Liberi: 16/27 – Rimbalzi: 42 10+32 (Tivenius 14) – Assist: 20 (Varaldi 6) – Palle Recuperate: 10 (Favaretto 5) – Palle Perse: 21 (Iuliano 4) – Cinque Falli: Gobbo

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh 7 (2/5, 1/2), Delbalzo Gueye NE, Kotnis* 6 (3/10, 0/2), Servillo* 7 (2/3, 1/6), Chrysanthidou*, Gualtieri 10 (1/3, 1/1), Assentato* 13 (1/7, 2/7), Vella* 17 (1/8, 4/7), Azzi NE, Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 10/39 – Tiri da 3: 9/25 – Tiri Liberi: 13/21 – Rimbalzi: 37 16+21 (Kotnis 8) – Assist: 14 (Servillo 6) – Palle Recuperate: 11 (Logoh 4) – Palle Perse: 18 (Logoh 3) – Cinque Falli: Chrysanthidou

Arbitri: Castello F., QUARANTA A.

ufficio stampa Basket Club Bolzano