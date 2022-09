A2 – Ponzano archivia il precampionato vincendo a Vicenza

A dieci giorni dall’inizio della regular season per la Posaclima Ponzano è il momento delle ultime verifiche. Con un roster limitato a 9 giocatrici per le assenza di Tivenius, in Egitto per la fase finale del Red Bull Hal Court 3vs3, Bona e Zecchin che ha lasciato il gruppo, coach Gambarotto cerca le conferme in vista della prima di campionato, in programma sabato 8 a Bolzano.

Quintetti:

VelcoFin Vicenza: Sturma, Fontana, Garzotto, Antonello, Sasso

Posaclima Ponzano: Pertile, Gobbo, Iuliano, Pellegrini, Mioni

Ponzano parto bene: una bella azione offensiva regala a Pertile i primi due punti del match. L’attacco orchestrato da Iuliano gira che è una meraviglia ed i rimbalzi offensivi di Mioni regalano possessi importanti per i canestri di Pellegrini che portano ad un parziale di 7-2 per il 6-11 dopo 3’: Vicenza è costretta al time out. Le padroni di casa trovano ritmo, ma Mioni non fa rimpiangere l’assenza di Tivenius e colpisce con un bel piazzato dall’angolo. Iniziano i cambi e la Posaclima perde un po’ di fluidità, complice anche l’alzarsi dell’intensità della difesa vicentina. Uno spettacolare alley-hoop firmato Bianchi-Varaldi lancia un parziario di 4-0 per il massimo vantaggio (12-19). 4 punti di fila di Reschiglian ritportano la Velcofin sul -1, ma è la solita Pellegrini ha segnare l’ultimo canestro del primo quarto fissando il punteggio sul 18-21.

Il secondo quarto inizia con Bianchi che sfrutta alla grande un gioco a due con Rosar per guadagnarsi un viaggio in lunetta; risponde da lontano Antonello, ma le incursioni di Pertile e Favaretto tengono a distanza di sicurezza le biancorosse. Vicenza però ora ha decisamente scaldato le mani e solo la seconda tripla personale di Pellegrini tieni Ponzano con la testa avanti (28-30 dopo 4’). Il pareggio arriva con un bel arresto e tiro di Sasso, ma un bel recupero di Favaretto lancia in contropiede capitan Gobbo per il 30-32 di metà frazione. La zona ordinata da coach Gambarotto non dà i frutti sperati e Antonello dalla lunetta trova il primo vantaggio Vicenza della gara. Iuliano si carica la squadra sulle spalle: prima con un no-look per Gobbo poi con un layup e successivamente con un 1/2 ai liberi riporta in vantaggio Ponzano. Antonello è però incontenibile, il primo tempo si conclude sul 43-41.

Si rientra dagli spogliatoi con un 4-0 griffato Pellegrini-Gobbo, Varaldi inchioda la quarta stoppata della sua gara e Gobbo trova altri 2 punti in backdoar: è 43-49! Vicenza interrompe il parziale con l’ennesima tripla, ma il riposo ha fatto bene alle biancoverdi che difendono alla grande e trovano canestri a ripetizione. Il 2+1 di Gobba regala il +9 dopo 4 minuti (48-57). La Velcofin si aggrappa a Sasso, Sturma trova un altro bersaglio pesante, ma Pellegrini risponde allo stesso modo. Varaldi con la sesta stoppata della sua gara chiude tutti i pertugi e Mioni trova nella spazzatura i punti del +11. Un buzzer beater di Rosar fissa il tabellone sul 59-70.

Gobbo e Mioni fanno il vuoto sotto canestro, l’energia di Favaretto è inesauribile : a 7 minuti dalla sirena finale il +15 sembra la fuga buona. Rosar e Favaretto colpiscono ancora per il 61-80 che chiude virtualmente l’incontro a metà quarto periodo. Gli ultimi 5 minuti sono utili a provare nuove soluzioni, ritoccare i tabellini e trovare la confidenza giusta in vista del campionato. L’ultima amichevole della pre season termina 71 a 93.

Uff.Stampa Ponzano Basket