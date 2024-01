A2 – Ponzano batte di misura Rovigo

PONZANO NON BRILLA MA BATTE ROVIGO 55-51

Posaclima Ponzano Basket: Kirschenbaum 1, Fiorotto 9, Zoleo n.e., Iuliano 6, Gobbo 3, Favaretto 4, Valli 2, Varaldi 5, Mosetti 8, Volpato 1, Milani 7, Pertile 9. All.: Gambarotto.

Solmec Rhodigium Basket Rovigo: Viviani 4, Martin n.e., Paoletti 11, Battilotti, Tumeo 3, Bonivento 11, Marchetti n.e., Zanetti 12, Furlani 7, Ballarin n.e., Poletto n.e., Atanasovska 3. All.: Pegoraro.

Ultima gara stagionale al PalaCicogna per le biancoverdi che sfidano nella prima giornata del girone di ritorno la Solmec Rhodigium Basket Rovigo (all’andata le ragazze di coach Gambarotto avevano trovato il successo con 43-56). Le rossoblu sono reduci dall vittoria di 61-57 contro Bolzano, così come le biancoverdi trionfanti contro Vigarano per 92-53.

Coach Gambarotto schiera nel quintetto iniziale Mosetti, Favaretto, Pertile, Fiorotto e capitan Gobbo; coach Pegoraro risponde con Viviani, Battilotti, Bonivento, Zanetti e Furlani.

Il primo quarto si apre con un tiro libero messo a segno da Celia Fiorotto. Ritmi intensi all’avvio e un po’ di confusione per entrambe le compagini. Dall’altra parte, Bonivento risponde col cameriere fuori equilibrio. Tutta la classe di Fiorotto viene fuori con un bellissimo fadeaway in prossimità del ferro. Pertile, dopo la tripla corta si lancia sul suo rimbalzo e appoggia agilmente al vetro. Sempre protagonista Bonivento con due punti in volo verso il ferro. Arrivano anche i primi punti di Mosetti con una coraggiosa penetrazione. Entra in campo Milani che sfodera la sua consueta eleganza con palleggio, arresto e tiro perfettamente eseguiti. Glaciale Atanasovska dall’arco dei tre punti per il primo sorpasso 9-10. Varaldi non ci sta e piazza anche lei una bomba per il 12-10. Ancora un’altra tripla rossoblu con Viviani. A chiusura, il talento di Zanetti che si gira sul piede perno e rilascia il sottomano, massimo vantaggio 12-17. Terminano così i primi dieci minuti al PalaCicogna.

Riprende il gioco con l’entusiasmo di Bonivento che piazza il canestro in faccia a Volpato. Iuliano, finalmente di nuovo in campo, fa percepire tutta la sua gioia con una grande tripla per il -2. Furlani con due tiri dalla media prova a tenere viva la partita, dalle basse percentuali nel secondo periodo. Arriva immancabilmente la classica stoppata di Varaldi, a pagarne le spese Viviani. Anche Tumeo si mette a referto con due punti. La tripla di Pertile fa respirare un po’ la Posaclima che torna sul -4, 21-25. Valli con personalità forza il tiro con la mano sinistra e manda tutti al riposo con 24-27 sul tabellone. Metà gara è andata e la Posaclima sembra essere una squadra completamente diversa da quella vista contro Vigarano la scorsa settimana.

Due liberi di capitan Gobbo e poi il sottomano di Fiorotto aprono il terzo quarto. Aggressività difensiva con Mosetti che piazza la stoppata. Tutta l’energia di Iuliano con la bomba dall’arco dei 6.75, parziale di 7-0 e coach Pegoraro è costretta a ricorrere al time out. Rovigo esce bene dal time out e arrivano i tre punti di Paoletti per il 31-30. Fiorotto con furbizia e lo schiacciato per terra per il facile appoggio di Mosetti. Letale di nuovo Paoletti da tre punti. Torna avanti Rovigo con il grande assist di Viviani per Furlani che si prende il layup e il tiro libero aggiuntivo. Pareggia subito Milani che penetra dal lato sinistro. Si riaccende la Posaclima con Pertile che trova il canestro con prepotenza e la tripla di Milani. Finisce 41-39 il terzo quarto.

Parte l’ultimo quarto con un botta e risposta di tra Varaldi e Zanetti dall’altro lato. Kirschenbaum subisce il fallo antisportivo mentre prova a volare in contropiede. Mosetti in uscita dai blocchi con una bellissima palla per Pertile (46-41) e poi il fantastico gesto tecnico che le permette di segnare dalla media galleggiando. Due tiri liberi ben eseguiti da Bonivento riportano a -3 Rovigo. Gli entusiasmi vengono subito spenti dalla tripla necessaria di Favaretto. Rovigo si porta a stretto contatto con i tiri liberi di Paoletti (53-49). Arriva anche la sua rubata e il volo in contropiede per 53-51. La precisione di Fiorotto al viaggio in lunetta riporta Ponzano sulla sicurezza del +4. Termina 55-51, la Posaclima può festeggiare la nona vittoria stagionale!

Le ragazze di Gambarotto affronteranno Ancona in trasferta la prossima settimana, torneranno a giocare al Palazzetto di Spresiano il 27 gennaio contro Alpo.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET