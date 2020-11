A2 – Ponzano fa ancora harakiri, Vicenza compie una rimonta assurda

Schiavon Ponzano – A.S. Vicenza 53 – 56 (20-13, 26-18, 45-32, 53-56)

SCHIAVON PONZANO: Rossi, Giordano* 4 (0/3, 0/3), Bianchi, Iannucci* 19 (5/15 da 2), Carraro 2 (1/2 da 2), Celani 2 (1/2, 0/1), Egwho* 2 (0/3 da 2), Miccoli* 3 (1/6, 0/1), Zitkova* 20 (7/14, 2/2), D’Este 1 (0/0, 0/0)

Allenatore: Zanco N.

Tiri da 2: 15/45 – Tiri da 3: 2/9 – Tiri Liberi: 17/23 – Rimbalzi: 45 14+31 (Egwho 11) – Assist: 4 (Giordano 1) – Palle Recuperate: 7 (Zitkova 2) – Palle Perse: 27 (Egwho 6) – Cinque Falli: Giordano, Miccoli, Zitkova

A.S. VICENZA: Monaco* 3 (0/3, 1/4), Grazian NE, Lazzaro* 5 (1/3, 1/1), Priante NE, Mioni 7 (1/3 da 2), Gobbo* 8 (3/7 da 2), Villarruel 10 (3/10, 1/4), Colabello, Vella* 13 (5/11, 0/3), Tibè* 3 (1/4 da 2), Sartore NE, Tagliapietra 7 (1/9, 1/4)

Allenatore: Rebellato C.

Tiri da 2: 15/52 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 14/28 – Rimbalzi: 42 18+24 (Gobbo 9) – Assist: 7 (Lazzaro 2) – Palle Recuperate: 11 (Villarruel 3) – Palle Perse: 18 (Squadra 5) – Cinque Falli: Monaco, Tibè

Arbitri: Tomasello C., Canali S.