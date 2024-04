A2 – Ponzano fa il colpo a Trieste

Impresa della Posaclima Ponzano che con una grande prestazione di squadra espugna l’Allianz Dome di Trieste per 49-64. Sono quattro le giocatrici di coach Angela Gianolla in doppia cifra: Kirschenbaum (10), Valli (10), Pertile (11) e Gobbo (14)

FUTUROSA TRIESTE – POSACLIMA PONZANO 49-64

Trieste: Tempia 4, Ostojic 16, Miccoli 17, Sammartini 6, Camporeale 2, Collovati, Visintin 2, Briganti NE, Rosset NE, Leghissa, Lombardi, Carini 2. All: Mura.

Ponzano: Kirschenbaum 10, Fiorotto 9, Iuliano 3, Gobbo 14, Favaretto 3, Valli 10, Varaldi 2, Mosetti 2, Volpato, Pertile 11. All: Gianolla.

Per l’importante sfida ad alta quota tra Trieste e Ponzano coach Mura, che non può contare su Rosset, schiera nel quintetto di partenza Sammartini, Tempia, Miccoli, Camporeale e Ostojic; Coach Gianolla risponde con Mosetti, Kirschenbaum, Pertile, Gobbo e Fiorotto.

Il primo canestro del match è di Sammartini che batte Kirschenbum e appoggia al vetro; Capitan Gobbo risponde dalla media e nell’azione successiva è proprio Cami Krischenbaum da dietro l’arco a trovare il sorpasso allo scadere dei 24″. Fiorotto va a bersaglio ma la Futurosa c’è: a metà primo quarto è 6-7. Trieste preme sull’acceleratore con Miccoli e Tempia, ma Celia Fiorotto si fa sentire sotto le plance per il 12-9. La triestina doc Martina Mosetti trova il suo primo canestro della partita, ed è anche l’ultimo del primo periodo che termine 12-11.

Il secondo quarto vede l’ingresso di Valli e soprattutto di Lulù Iuliano, ferma da oltre 3 mesi. Gobbo serve un assist al bacio proprio per Laura Valli che segna 4 punti consecutivi per il 12-15: coach Mura è costretto al time out. Il break continua con una magia di Iuliano che poi recupera e manda a segnare nuovamente Valli, già a quota 6 per il 12-19. La Posaclima ci mette l’energia giusta e con Kirschenbaum trova altri due punti a rimbalzo in attacco: 22-14 e nuovo minuto di sospensione chiesto da Trieste. Marta Ostjic suona la carica con 4 punti in fila, ma Mosetti entra definitivamente in partita, prima con la stoppata su Sammartini, poi con l’assist per Varaldi che rimette 6 punti tra le squadre con 2’30” da giocare nel primo tempo. La tripla di Fiorotto regala a Ponzano il massimo vantaggio sul 18-29, i liberi di Miccoli fissano il punteggio dei primi 20 minuti sul 20-29.

Riparte alla grande Ponzano: ottima difesa e tripla di Pertile per il +12! Ostojic segna da vicino ma Favaretto affetta la difesa giuliana e regala un appoggio facile a Fiorotto. La trevigiana continua a creare vantaggi: questa volta l’assist è per Gobbo che fa 2/2 per il 24-36. La solita Ostojic e Camporeale riavvicinano Trieste, ma Gobbo, con fiducia segna ancora dalla media riportando il divario in doppia cifra. Tanti falli spezzettano la partita: un libero di Kirschenbaum e il contropiede di Valli portano Ponzano al nuovo massimo vantaggio: 28-41 e altro time out chiesto da coach Mura con 128″ da giocare nel quarto. Ancora Capitan Gobbo, con un passo di danza, raccoglie l’assist di Iuliano e allunga. La Posaclima dilaga: Iuliano dalla lunetta e la solita infallibile Valli (10 con 5/5) fanno scappare le ragazze di coach Gianolla: il terzo periodo finisce con 18 punti di divario sul 30-48!

La Futurosa ci prova con la zona, Ostojic e Sammartini e trova un parzialino di 4-0, interrotto ancora una volta da un’ottima Claudia Gobbo. Trieste, si riavvicina sul -12, ma è il momento di Giovanna Pertile: prima la tripla, poi il recupero e il contropiede per il 38-55 quando ormai restano meno di 5 minuti sul cronometro. Miccoli torna a segnare, ma ancora Pertile, appoggiandosi al vetro ricaccia indietro la Futurosa. La penetrazione di Kirschenbaum manda i titoli di coda con 3 minuti d’anticipo. Nei secondi finali le padroni di casa rosicchiano qualche punto, ma è troppo tardi: la Posaclima Ponzano espugna l’Allianz Dome vincendo per 49-64. Ora si può dire: Ponzano torna ai playoff!

Sabato prossimo si torna a Spresiano per lo scontro diretto con l’Alperia Bolzano.

