A2 – Ponzano on fire, niente da fare per Ancona

Ottimo esordio casalingo per la Posaclima Ponzano che batte Ancona per 75-54.



Dopo l’esordio con vittoria contro la neopromossa Rhodigium Basket per 43-56, per le biancoverdi è arrivato anche il debutto ufficiale nel nuovo palazzetto di casa a Spresiano. A fare i conti con le ragazze di coach Gambarotto è Basket Girls Ancona.

Posaclima Ponzano – Basket Girls Ancona 75 – 54 (19-17, 37-23, 50-43, 75-54)



POSACLIMA PONZANO: Fiorotto* 13 (6/12 da 2), Zoleo 2 (0/0, 0/0), Iuliano 12 (1/2, 3/7), Gobbo* 9 (3/5 da 2), Favaretto 7 (2/6, 0/1), Valli 4 (2/4, 0/2), Varaldi 4 (2/2, 0/1), Mosetti* 5 (2/5, 0/1), Volpato 4 (1/2 da 2), Milani* 2 (1/5, 0/3), Pertile* 13 (2/3, 3/5)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 22/46 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 43 15+28 (Fiorotto 9) – Assist: 13 (Fiorotto 2) – Palle Recuperate: 10 (Fiorotto 2) – Palle Perse: 13 (Fiorotto 2)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 2 (1/3 da 2), Baldetti NE, Francia, Pelizzari, Bona* 8 (3/9 da 2), Mataloni* 11 (1/4, 3/5), Albanelli, Gasparri NE, Yusuf 3 (1/4 da 2), Maroglio* 10 (2/2, 2/6), Malintoppi 5 (1/2 da 3), Boric* 15 (2/7, 3/6)

Allenatore: Paolasini L.

Tiri da 2: 10/31 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 31 7+24 (Yusuf 9) – Assist: 9 (Maroglio 3) – Palle Recuperate: 7 (Albanelli 2) – Palle Perse: 21 (Mataloni 6)

La Posaclima schiera nel quintetto iniziale Mosetti, capitan Gobbo, Milani, Fiorotto e Pertile; coach Paolasini risponde con Boric, Mataloni, Maroglio, Pierdicca e Bona.

Palla a due che porta il nome di Ponzano e un inizio molto concitato. Ottima entrata in partita di Fiorotto (7 punti) che fa la voce grossa a rimbalzo e regala anche un assist a capitan Gobbo. Devastante Ancona da tre che segna così i primi 12 punti del match. Ma che giocata sul finale di Iuliano e Volpato. Ponzano avanti con 19-17.

Stessa determinazione per le biancoverdi in avvio del secondo quarto. Varaldi tuttofare che prima segna, poi recupera in difesa con i suoi tentacoli e infine stoppa per la terza volta. Virata di Pertile sottocanestro, minifuga per la Posaclima e parziale di 25-17. È Bona a sbloccare le anconetane con due punti. Si riaccende Fiorotto che segna quasi da tre. Esplode il palazzetto di Spresiano con la tripla di Pertile valevole il +11. In otto minuti le ragazze di coach Paolasini realizzano solo 4 punti, crisi anconetana. Gobbo guida le sue nel finale, facendo toccare il massimo vantaggio alle biancoverdi con 37-21. Ancona riesce a metterne nella rete altri due, si va al riposo lungo con il punteggio di 37-23.

Iuliano fa scalpitare i tifosi andando finalmente a segno dalla linea dei 6,75. Mataloni prova a tenere a galla le sue insieme a Maroglio. Varaldi conferma la sua classe girandosi sul piede perno e mettendone due. Boric cadendo segna da tre, portando Ancona a meno dieci e coach Gambarotto corre ai ripari col time out, temendo la rimonta delle avversarie. Yusuf mette la firma del meno cinque: è crisi biancoverde. Si sblocca il punteggio per la Posaclima con Favaretto, 46-39. Risponde subito Bona. Mosetti innesca Valli per la bellissima tripla, che gioventù Ponzano! Dopo 30 minuti, il tabellone recita 50-43.

L’avvio del quarto periodo ha il nome di Claudia Gobbo che facilmente ne porta a casa quattro. La grande tenacia in difesa delle biancoverdi mette in serie difficoltà le Girls. Solo a questo punto della partita viene concesso un po’ di riposo a Mataloni. Fiorotto con la magia e il tap-in fa ritrovare un po’ di respiro. Il ritorno di Iuliano prima col layup da sinistra e poi energicamente dai tre punti per ben due volte. Che bolgia il palazzetto di Spresiano! È +21. Non basta la tripla di Boric a ricucire il divario. A segno per la prima volta in A2 anche la classe 2005 Lucia Zoleo. Si alzano le percentuali da tre punti delle biancoverdi grazie a Iuliano e Pertile. Il debutto nella nuova casa è una vittoria di ottima fattura: il risultato di una difesa grintosa e un discreto giro palla in attacco. 75-54 e via con la festa.

Sabato 28 ottobre si torna a Spresiano per il grande derby Posaclima Ponzano Basket-Martina Nuova Pallacanestro Treviso.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET