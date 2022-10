A2 – Ponzano, Pertile out cinque settimane

Brutta notizia per la Posaclima Ponzano che dovrà fare a meno di Giovanna Pertile per almeno 5 settimane. Durante il match di sabato scorso contro Alpo, la vice capitana ha subito una brutta distorsione alla caviglia che ha provocato la frattura composta del metatarso del piede sinistro. Dopo gli esami, lo staff medico ha deciso di seguire una terapia conservativa; Pertile verrà rivalutata tra 7 giorni dopo un’ulteriore radiografia. Per i prossimi 40 giorni la veneziana dovrà indossare un tutore, saltando così sicuramente le gare contro Castelnuovo, Carugate, Vicenza e il derby con Treviso, Mantova e sarà in forse per la partita contro le Sisters.

In bocca la lupo Gio, ti aspettiamo presto in campo!



IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON IL DIRETTORE SPORTIVO SANTON



Come sta la squadra dopo questo inizio di campionato?

“Abbiamo fatto una grande prestagione e vinto il torneo di Bolzano contro due buone squadre. Abbiamo gettato le basi per il futuro e soprattutto per costruire un identità di squadra anche nel medio/lungo periodo. Siamo una squadra quasi totalmente nuova e giovane. Come previsto avremo bisogno di tempo per esprimere tutto il nostro potenziale che è molto alto. Sapevamo che ci sarebbero stati dei periodi difficili, fa parte di un percorso di crescita e in una stagione bisogna metterlo in preventivo.” “Stiamo lavorando sodo in allenamento, lo staff sta facendo un grande lavoro e i frutti sicuramente li raccoglieremo. L’umore in squadra è sempre alto, siamo un grande gruppo e questo aiuta molto.”

Un commento sulla partita contro Alpo?

“Di sicuro è stata una bella botta da assorbire e mi rammarico solo per i tiri aperti sbagliati. L’analisi per me è molto chiara: non possiamo permetterci di tirare con quelle percentuali, seppur piedi per terra e liberi sotto canestro. Così è sempre difficile vincere contro chiunque. Di questo non ci preoccupiamo, l’atteggiamento delle ragazze è sempre quello giusto. La mentalità deve essere sempre vincente. Quello che ci preoccupa è che oggi avremmo potuto avere due punti in più e un infortunato in meno, visto che Pertile si è fatta male a metà partita e gli esami a cui si è sottoposta non dicono nulla di buono. Credo ne avrà per massimo due mesi. Contiamo di averla in gruppo a metà dicembre per poi farle ritrovare condizione e farla tornare al passo con le compagne dopo la sosta, per gennaio.”

La società è quindi obbligata a tornare sul mercato?

“Già dalla partenza di Zecchin e con il recente infortunio a Pertile siamo con una rotazione molto ridotta negli esterni, ad oggi abbiamo due playmaker e due guardie. A lungo andare può essere rischioso un sovraccarico nei minutaggi, per cui è chiaro che cerchiamo uno o due esterni il più completi possibile. Stiamo cercando di essere il più rapidi possibile, ma dipende anche dalle opportunità di mercato che si presenteranno e che in questo inizio di campionato non offrono quasi nulla. Ma ci faremo trovare pronti.”

Dovremo fare tutti un grande sforzo e compattarci per tirare fuori il meglio da ogni situazione. Avremo bisogno davvero di tutto il supporto, anche dai nostri tifosi. Una cosa che ho imparato è che dai momenti difficili se ne ricava sempre un insegnamento e che se ne esce solo insieme.

La cosa positiva è che avremo modo di impiegare giocatrici che magari, a ranghi completi, avrebbero avuto meno minutaggio. Dovranno farsi trovare pronte e sarà una grande occasione per loro di fare bene.”

Sabato al Palacicogna arriverà una delle candidate alla Promozione: Autosped Castelnuovo Scrivia.

“Sì, ci attende una battaglia con quella che personalmente reputo la favorita assieme a Costa Masnaga, che abbiamo ospitato due settimane fa. Mi aspetto una partita seria e tosta, dovremo superare certi limiti e giocare una pallacanestro coraggiosa e molto più cinica. Lavorando sono sicuro che arriveremo al loro livello, ma ci vorrà tempo e pazienza. Il calendario di questo inizio campionato, condito anche dalla nostra situazione infortuni, sicuramente non ci aiuta. Poi ci sarà un ciclo di partite che sicuramente dovremo sfruttare per prendere ritmo e portare a casa punti preziosi. I nostri obbiettivi non cambiano, c’è grande fiducia in questo gruppo. Speriamo solo di avere solo un po’ più di fortuna nel lungo andare.”

Vettori Matteo