A2 – Ponzano presenta le nuove divise

Torna in campo la Posaclima Ponzano: le ragazze di coach Gambarotto saranno impegnate domani, sabato 22 ottobre, ad Alpo, (VR) per riprendere la marcia dopo lo stop di settimana scorsa. Alpo, squadra solida e ambiziosa, non è però partita bene in questo campionato ed è reduce da due sconfitte con Mantova e a Castelnuovo.

Le due formazioni si sono già scontrate un mese fa, in preseason, nella semifinale del Memorial Mazzali, partita vinta dalla Posaclima per 71-58 (Pertile 18, Tivenius 18, Pellegrini 15).

In dubbio per l’incontro c’è Francesca Favaretto che ha rimediato una distorsione dalla caviglia nell’allenamento di giovedì.



Dichiarazioni Matilde Bianchi:

Ottimista la giovane playmaker della Posaclima, Matilde Bianchi: “Abbiamo lavorato tanto durante tutta la settimana con molta aggressività e concentrazione. Abbiamo inoltre rivisto alcuni aspetti che durante la partita di sabato scorso non sono andati per il verso giusto.

Siamo pronte per tornare in campo sabato con la mentalità giusta.”



Arbitri:

Spina Sara e Maino Giada di Milano



Diretta streaming:

Canale YouTube Alpo Basket ‘99



Divise:

Svelate anche le maglie da gioco ufficiali della Posaclima Ponzano, realizzate dallo sponsor tecnico Givova. Le nuove divise saranno la versione “City” e avranno impressa le mappa di Ponzano. Per la quinta stagione in A2 il presidente Pizzolon ha deciso di regalare ai tifosi e a tutta la comunità un omaggio alla città di Ponzano.

A rendere ancor più caratteristiche le canotte, sono presenti dettagli con le 4 stelle che simboleggiano i 40 anni di storia della società Ponzano Basket.

Vettori Matteo

Ufficio Stampa Ponzano Basket