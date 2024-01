A2 – Ponzano supera agilmente Vigarano

UNA POSACLIMA PONZANO BATTE VIGARANO 92-53

Posaclima Ponzano Basket: Kirschenbaum 12, Fiorotto 19, Zoleo 1, Iuliano n.e., Gobbo 11, Favaretto 13, Valli n.e., Varaldi, Mosetti 8, Volpato 2, Milani 15, Pertile 11. All.: Gambarotto.

Giara Vigarano: Gordon 2, Conte, Tintori 2, Feoli, Di Mauro, Moretti, Siciliano 19, Cutrupi 19, Minelli 11, Cavalli, Armillotta, Pepe. All.: Castelli.

Prima gara dell’anno e ultima del girone d’andata per la Posaclima Ponzano che affronta la Giara Vigarano al PalaCicogna di Ponzano.

Coach Gambarotto schiera nel quintetto iniziale Favaretto, Gobbo, Pertile, Fiorotto e Mosetti; coach Castelli risponde con Gordon, Tintori, Siciliano, Cutrupi e Pepe.

Partenza in scioltezza della Posaclima che sblocca subito il punteggio con la rubata a metà campo di capitan Gobbo e la volata a canestro in contropiede. Ottimo avvio per il quintetto biancoverde con Mosetti che registra due jumper dalla media. Dall’altra parte, Siciliano in penetrazione ne mette due. Poi Pertile e Fiorotto con facilità appoggiano al vetro e dalla media. È subito 10-2 e time out forzato per Vigarano dopo due minuti e mezzo di gioco. Protagonista del momento Fiorotto con il lob per Favaretto che segna in sottomano. Sempre lei, ricambia il favore per l’argentina che, poi tornando in difesa, piazza la stoppata. Prova offensiva di grande intensità per la Posaclima che riesce a coinvolgere tutte le sue giocatrici tra assist e punti. Per Vigarano, Siciliano dà prova di grande talento con il canestro da tre in stepback. Una negligente difesa della Giara lascia Pertile libera dall’arco dei 6.75. Sul finale del quarto, Cutrupi fa la conoscenza di Sofia Varaldi che le piazza la prima stoppata della sua partita. A concludere, Kirschenbaum in contropiede si arresta e tira. Sul tabellone 33-15 dopo i primi dieci minuti di gioco.



L’entusiasmo continua per Ponzano, prima con due punti di Mosetti e poi con Favaretto modalità cecchino da tre punti. Continua il suo momento positivo, con grande audacia si lancia in area trovando il canestro e il fallo per un bel gioco da tre punti (43-20). Ancora Mosetti con la palla per capitan Gobbo sotto canestro. Arriva anche il recupero in difesa della giovanissima biancoverde Zoleo che guadagna anche due tiri dalla lunetta. Vigarano riesce a strappare qualche punto con Cutrupi e Tintori che, libere sotto canestro, appoggiano al vetro. Tutta l’esperienza di Milani viene fuori con lo schiacciato per terra, davanti all’avversaria, per Fiorotto che appoggia. Mattatrice da tre punti Pertile. Si va al riposo lungo con 53-33.



Nel terzo quarto percentuali assurde da tre punti portano la Posaclima a 30 punti di vantaggio, grande prova di Milani e Kirschenbaum. Risponde anche Vigarano da tre punti con la classe 2006 Minelli, che poi ruba il pallone e chiude il contropiede da sinistra. Le ospiti provano a tenersi vive con Siciliano e Cutrupi, ma Mosetti e Fiorotto spengono gli entusiasmi. La prima mezz’ora di gioco si chiude 77-46 con la penetrazione di Milani che, oltre a tre triple, mette a segno anche un gancio da sinistra.



L’ultimo periodo è caratterizzato da una minore intensità. Pertile ancora glaciale dall’arco dei 6.75. Fiorotto chiude il suo match con 19 punti. Cutrupi non ne vuole sapere di mollare e segna ancora insieme a Siciliano. Al PalaCicogna finisce 92-53 dopo una grande prestazione corale e delle ottime percentuali offensive per la Posaclima.

UFF.STAMPA POSACLIMA PONZANO