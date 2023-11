A2 – Ponzano torna alla vittoria e batte Umbertide

Posaclima Ponzano – PF Umbertide 62 – 58 (18-13, 30-25, 45-38, 62-58)



POSACLIMA PONZANO: Kirschenbaum, Fiorotto* 9 (4/5, 0/1), Iuliano 7 (0/1, 2/5), Gobbo* 4 (1/4 da 2), Favaretto 3 (1/3, 0/3), Valli 5 (1/2, 1/2), Varaldi 8 (2/5, 1/2), Mosetti* 12 (5/8 da 2), Volpato NE, Milani* 7 (1/4, 1/4), Pertile* 7 (2/5, 1/3)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 17/38 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 10/22 – Rimbalzi: 48 11+37 (Gobbo 10) – Assist: 12 (Mosetti 4) – Palle Recuperate: 4 (Mosetti 2) – Palle Perse: 21 (Fiorotto 6) – Cinque Falli: Valli

PF UMBERTIDE: Sammartino* 10 (3/8, 0/4), Pompei 1 (0/4, 0/2), D’angelo* 5 (2/7, 0/1), Scarpato 7 (2/5, 1/6), Stroscio* 10 (2/7, 1/7), Gianangeli 11 (5/5 da 2), Colli, Paolocci 8 (2/3, 1/1), Baldi* 4 (1/7 da 2), Cupellaro* 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/47 – Tiri da 3: 3/25 – Tiri Liberi: 13/20 – Rimbalzi: 44 15+29 (Baldi 12) – Assist: 7 (Pompei 3) – Palle Recuperate: 11 (Stroscio 3) – Palle Perse: 14 (Paolocci 3)

Arbitri: Andretta A., Zuccolo M.

È tempo di riscatto per la Posaclima Ponzano, reduce dalla sconfitta ad Udine, torna sul parquet del PalaCicogna per affrontare la Pallacanestro Umbertide. Alle umbre pesa anche la sconfitta di misura incassata contro Matelica. Grande assente per le biancoverdi Michela Volpato a causa di un problema muscolare.

La Posaclima schiera nel quintetto iniziale Mosetti, Fiorotto, Milani, Pertile e capitan Gobbo; coach Staccini risponde con Stroscio, Cupellaro, D’Angelo, Baldi e Sammartino.

Ponzano parte subito forte con Mosetti che apre la partita dalla media. Si va sul parziale di 6-0 con la grande intesa tra Fiorotto e Pertile. Umbertide si sblocca con l’assist di Stroscio per D’Angelo. Mosetti protagonista del primo quarto, segna da ogni dove e serve anche assist alle compagne. Qualche disattenzione difensiva riporta le avversarie sul pareggio di 8-8, aiutate dall’intraprendenza di Sammartino. Arriva il sorpasso di Umbertide con Stroscio. Ancora Mosetti che si butta dentro e segna, prendendosi anche il tiro in lunetta 11-10. Si chiude il quarto con il passaggio di Mosetti per capitan Gobbo libera sotto canestro. 18-13 il risultato del primo parziale.

É Gianangeli ad aprire il quarto con due punti. Arriva la tripla di Valli che fa esplodere il palazzetto. Gianangeli colpisce ancora con la mancina. Varaldi, forte di un’ottima prestazione in difesa, sotto canestro finta l’avversaria e ne mette due facili. A segno anche Francesca Favaretto con la consueta grande furbizia. Umbertide risponde con Cupellaro che si lancia al rimbalzo e poi tira in sospensione per il pareggio 25-25. Che grande carica con Lulù Iuliano che, marcatissima, segna da tre e si prende il fallo per il potenziale gioco da 4. Nell’ultima azione del quarto, Pertile con la furbata per Milani che si prende i due tiri liberi. Si va al riposo lungo con 30-25.

Sammartino apre il quarto mettendo a segno un libero. Varaldi prima segna e poi stoppa. Pertile con classe si gira sul perno e segna prima in layup e in seguito da tre punti. Varaldi stoppata da Baldi che rincara la dose segnando dai 6.75 in scioltezza. Si tocca il +12 di vantaggio con l’8-1 di parziale. Tutta la classe di Mosetti con la finta e il canestro in fade away e l’assist per Fiorotto che si gira e trova il canestro. Umbertide riprende a martellare con la tripla di Scarpato. Arriva la pronta risposta di Iuliano, ancora letale dai tre punti. Pompei con l’assist per Gianangeli in appoggio al vetro. Si passa in un amen dal +14 al +7 grazie alla grinta e al cuore di Umbertide. Il terzo quarto si chiude 45-38.

Il quarto periodo si apre con l’entusiasmo sempre vivo di Fiorotto che si guadagna un bel gioco da tre. Si sblocca anche Alice Milani da lontano, nei momenti più importanti riesce sempre a rispondere presente. Bene anche Laura Valli col tiro in corsa. Che impatto di Fiorotto che tocca quota 9. Sammartino segna e si prende il fallo. Stroscio si carica Umbertide sulle spalle e riesce a segnare la tanto ricercata tripla. Stroscio ci riprova ma viene stoppata da Varaldi che arriva ovunque con i suoi lunghi tentacoli (3 stoppate). Tensione nel finale con il fallo di Mosetti che manda in lunetta Paolocci. Finisce 62-58 al PalaCicogna di Ponzano.

Prossimo appuntamento casalingo al Palazzetto di Spresiano per il recupero contro Vicenza fissato per il 6 dicembre.

