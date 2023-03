A2 – Ponzano travolge Pallacanestro Bolzano

Posaclima Ponzano – Acciaierie Valbruna Bolzano 71 – 40 (22-10, 31-24, 51-32, 71-40)



POSACLIMA PONZANO: Bianchi* 7 (2/3, 0/3), Tivenius* 14 (5/7, 0/1), Mioni 13 (4/6, 1/1), Iuliano 6 (3/5, 0/2), Rosar, Gobbo* 7 (3/5 da 2), Favaretto* 6 (2/3, 0/2), Varaldi 4 (2/4, 0/4), Valli 5 (1/2, 1/3), Pellegrini 4 (2/4, 0/3), Pertile* 5 (1/2, 1/2)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 25/43 – Tiri da 3: 3/21 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 49 9+40 (Tivenius 9) – Assist: 10 (Pellegrini 3) – Palle Recuperate: 10 (Bianchi 3) – Palle Perse: 12 (Favaretto 3)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Nasraoui* 18 (5/13, 2/5), Giordano NE, Scordino, Peric* 4 (2/8 da 2), De Marchi* 3 (1/5, 0/4), Cela* 6 (1/4, 0/2), Fabbricini 9 (2/5, 1/2), Brija NE, Marcello NE, Schwienbacher*, Del Bosco

Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 11/42 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 35 5+30 (Nasraoui 8) – Assist: 7 (De Marchi 5) – Palle Recuperate: 5 (De Marchi 2) – Palle Perse: 16 (De Marchi 4)

Arbitri: Castello F., Bragagnolo L.

QUINTETTI

Posaclima: Bianchi, Favaretto, Pertile, Gobbo, Tivenius. All.: Gambarotto.

Acciaierie Valbruna: Nasraoui, Peric, De Marchi, Cela, Schwienbacher. All.: Pezzi.

PRIMO QUARTO | 22-10

Inizia la partita e si nota subito la differenza di energia: la Posaclima Ponzano ne ha i doppio! Tivenius e Gobbo sono incontenibili per Peric e Nasraoui: arrivano falli e canestri che valgono il 12-2 dopo 5′. Nasraoui sveglia le Sisters, ma i punti di Pertile e Mioni tengono la Acciaierie Valbruna a distanza: il primo quarto finisce 22-10.

SECONDO QUARTO | 31-24

La musica non cambia: la pressione difensiva e l’energia messa in campo della ragazze di Gambarotto non è pareggiabile per Bolzano. La coppia Tivenius-Gobbo torna a dettare legge e la Posaclima tocca il +14. Bolzano però è conscia dell’importanza del match e con Nasraoui (13 punti e 6 rimbalzi a metà gara) torna a macinare punti. La Posaclima va presto in bonus e dalla lunetta le ragazzi di coach Pezzi ricuciono il divario fino al 31-24 di fine primo tempo.

TERZO QUARTO | 51-32

Al rientro dagli spogliatoi è Bianchi a dare il là alla fuga: 5 punti consecutivi e la Posaclima torna in doppia cifra di vantaggio. Tivenius continua mettere in difficoltà Nasraoui e Favaretto fa sprofondare la Acciaierie Valbruna sul -15. La tripla di Milena Mioni proprio sulla sirena fissa il massimo vantaggio sul 51-32.

QUARTO QUARTO | 71-40

La difesa di Ponzano non molla un millimetro Iuliano recupera e lancia Mioni: Palacicogna in delirio. Bolzano non ne ha più: 5 punti in fila di Valli chiudono definitivamente la contesa. La Posaclima finisce in carrozza e c’è gloria per tutte: sono 10 le giocatrici scese in campo e 9 quelle andate a bersaglio! Terza vittoria consecutiva e classifica che si muove: ed ora pronti per Trieste per la terza delle 6 battles!

UFF.STAMPA PONZANO BASKET