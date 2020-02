A2 – Ponzano trova punti salvezza nello scontro diretto con Mantova

Sconfitta in esterna per MantovAgricoltura contro la diretta avversaria trevigiana di Ponzano: una vittoria sfumata dopo un avvio partita tutt’altro che facile per le sangiorgine che riescono, negli ultimi 10 minuti a riportarsi in partita, ma nella finalissima le casalinghe restano più lucide.

I giochi si aprono con un primo vantaggio, firmato Giordano, di 2 a 7 per le mantovane che, nonostante le avversarie provino l’assalto, riescono a rimanere avanti sempre di 5 lunghezze. Entrambe le squadre sbagliano molto al tiro, Ponzano riesce però, anche grazie a qualche fallo, a risalire la china fino a trovare il primo vantaggio (15-14). Nel finale qualche errore dal tiro e qualche palla persa concedono alle venete di ribaltare i giochi in loro favore chiudendo sul 25 a 20.

Nel secondo quarto, dopo un avvio positivo che permette alle biancorosse di arrivare ad una sola lunghezza di distanza dalle casalinghe (27-26), per MantovAgricoltura è blackout: troppi palloni persi e delle percentuali basse al tiro mettono alle strette le sangiorgine con le neroverdi che riescono a trovare il canestro e dilagano fino al +18 andando poi negli spogliatoi sul 45 a 29 in loro favore.

Il secondo tempo si apre con molti ferri in entrambe le metà campo. San Giorgio riesce poi a mettere a segno qualche punto avvicinandosi a 12 punti di distacco, ma Ponzano respinge il tentativo sangiorgino. Le giocatrici di coach Botticelli non demordono e continuano a lottare riuscendo ad avvicinarsi, in questo quarto, a massimo 12 punti di distacco prima di subire la sistematica risposta di Ponzano. Il parziale si chiude in svantaggio per le virgiliane di un solo punto sul 15-14. (60-43).

Ultimi dieci minuti in cui la musica cambia completamente per le mantovane: i primi minuti sono con le polveri ancora bagnate, nonostante provino a risalire con buone intenzioni, ma qualche pallone perso di troppo; a 2’14’’ dalla fine San Giorgio riesce a ricucire a soli 3 possessi di differenza e, nonostante Ponzano provi a respingere le sangiorgine alla doppia cifra di svantaggio, loro non demordo trovando, a 44’’ dalla fine la bomba del -4 con capitan Antonelli. Bagarre nel finale ed un canestro che non premia concedono peró la serata a Ponzano che riesce a chiudere sul 79 a 71.

Altra sconfitta per la MantovAgricoltura che ora tornerà a giocare in casa, sabato prossimo (29/02) contro un’altra squadra venera, stavolta quella delle Lupe di San Martino di Lupari, alle ore 21:00 presso il DLF.

Ponzano Basket: Leonardi 25, Dzankic 7, Miccoli 18, Rosini 6, Brotto 6, Colombo 7, Susca, Rimi 4, Azzellini 6, Ceolotto. All.re Zanco N.

MantovAgricoltura: Giordano 13, Kotnik 14, Pizzolato 6, Monica 20, Ruffo 4, Pastore 8, Petronio, Antonelli 3, Bottazzi 3, Errera. All.re Botticelli S.

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio