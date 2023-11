A2 – Ponzano vince e convince contro Thermal Basket

Wave Thermal Abano Terme 35 – Posaclima Ponzano 68

Wave Thermal Abano Terme: Degiovanni 2, Kalach 0, Siviero 2, Biasiolo 0, Coccato 3, Colombo 5, Regolo 0, Callegari 7, Biondi 10, Rossi 6, Destro n.e.. All.: Franceschi.

Posaclima Ponzano Basket: Fiorotto 7, Zoleo, Iuliano 13, Gobbo 10, Kirschenbaum 10, Valli 4, Varaldi 3, Mosetti, Volpato 4, Milani 9, Pertile 8. All.: Gambarotto.

Ancora un altro derby veneto per la Posaclima Ponzano Basket, questa volta in trasferta ad Abano Terme. Le ragazze biancoverdi si presentano alla sfida forti della vittoria fondamentale ottenuta contro la Martina Nuova Pallacanestro Treviso.

La Posaclima schiera nel quintetto iniziale Iuliano, capitan Gobbo, Milani, Varaldi e Pertile; coach Franceschi risponde con Degiovanni, Siviero, Coccato, Colombo e Biondi.

Rubata di Degiovanni e volata in contropiede per i due facili. Pertile sblocca le sue compagne con un tiro da tre in perfetto equilibrio. Una grande stoppata in volo di Varaldi blocca il gioco offensivo delle avversarie. Iuliano si lancia a rimbalzo e segna in sottomano. Fiorotto di prepotenza appoggia al vetro e guadagna anche un tiro dalla lunetta. Il recupero di Mosetti e i primi punti di Cami Kirschenbaum al suo esordio con la maglia Posaclima Ponzano. Si chiude 6-13 il primo quarto.

Volpato per il recupero, poi Kirschenbaum con il lancio in profondità per Fiorotto, chiude Valli col cameriere: che esecuzione da manuale! Milani dalla media per il +7. Degiovanni colpisce ancora per ricucire. Arriva anche la seconda stoppata di Varaldi della serata. Iuliano con personalità si fionda verso il canestro e mette a segno i due liberi. Capitan Gobbo spalle a canestro si gira e segna prendendosi anche il più uno. Ancora Fiorotto che si libera di due avversarie con agilità e muove di nuovo la retina. Si va al riposo lungo con il parziale di 17-27.

Si riparte con Callegari che prova a dare una scossa alle padovane portandole a quota 20. Colombo fuori equilibrio dalla media per il -5. Continua a brillare Fiorotto (7 punti). Valli in appoggio e poi Varaldi che finta il passaggio e si butta dentro. È la serata delle stoppate per Varaldi che raggiunge quota tre. Momento positivo per Biondi che riporta le sue compagne al -7, subito ricacciate indietro dalla tripla di Iuliano e dai due punti di Pertile che segna anche il tiro libero aggiuntivo. Varaldi-Pertile-Milani per il +16. Sul buzzer beater arriva l’ennesima stoppata di Sofia Varaldi. 26-42 prima di giocare gli ultimi dieci minuti.

Milani sulla scia dell’entusiasmo ruba la palla e serve l’assist per Iuliano già posizionata sotto il ferro. Ancora Iuliano che si smarca con furbizia sull’arco dei 6.75, il suo tabellino recita 13 punti. Prosegue l’ottima prestazione di capitan Gobbo che porta le sue ragazze a 51. Pertile di esperienza con la finta sotto canestro ed il layup facile. Volpato si mette a referto, toccati ormai i 60 punti. Siviero in contropiede per ridurre il divario. Buon esordio di Kirschenbaum (10 punti). Finisce 35-68 al Palaberta di Montegrotto Terme.

Prossima partita in programma sabato 11 novembre al Palazzetto di Spresiano contro Vicenza, il match però è ancora da confermare per la richiesta di spostamento da parte della società ospite.

UFF.STAMPA PONZANO BASKET