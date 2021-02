A2 – Positività al #Covid-19 nel gruppo squadra di Faenza, saltano le sfide con Umbertide e Firenze

Le partite dell’E-Work Faenza con Umbertide e Firenze che si sarebbero dovute svolgere questa settimana sono state rimandate a data da destinarsi a causa di positività al Covid-19 riscontrate all’interno del gruppo squadra bianconero. Gli altri componenti del gruppo squadra sono stati messi in quarantena in attesa dei tamponi di controllo. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le date per i recuperi. Un ringraziamento a Pallacanestro Femminile Umbertide e Pallacanestro Femminile Firenze per aver accolto la richiesta di rinvio.

Area Comunicazione E-Work Faenza