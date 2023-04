A2 POUT G1 – Ancona s’impone in volata, Cagliari cede al supplementare

Non sono bastati i 40 minuti regolari per decretare la vincitrice della 1° sfida playout tra Basket Girls Ancona e CUS Cagliari. Le marchigiane l’hanno spuntata solamente all’overtime e di un solo punto (78-77) contro Striulli e compagne, capaci di condurre la gara per lunghissimi tratti. Mataloni top scorer dell’incontro (20 punti), quattro le giocatrici del CUS in doppia cifra (Caldaro 16, Striulli e Paoletti 13, Stawinska 11).

LA GARA – Ancona scende in campo con Bona, Mataloni, Rylichova, Yusuf e Maroglio, il CUS con Puggioni, Caldaro, Giangrasso, Stawinska e Striulli. Il primo quarto si apre con un parziale bruciante delle sarde, a firma di Caldaro, Giangrasso e Puggioni (0-9). Dopo 4 minuti di gioco Yusuf interrompe il digiuno delle padrone di casa. Le percentuali al tiro del CUS sono alte, soprattutto dalla lunga distanza: Stawinska mette a segno la 4° tripla del quarto (12-21), ma poi arriva il contro parziale di 6-0 di Ancona (18-21). Le ospiti non si scompongono e il gioco potenziale da tre punti di Caldaro chiude la prima frazione 21-26. Il secondo quarto si apre con un canestro di Gagliano, poi arriva la replica di Mataloni, ma Paoletti si rende protagonista di un mini-parziale personale, portando le sarde sul +11 (23-34). Rylichova e Maroglio ricuciono lo strappo: si va all’intervallo lungo col punteggio di 38-44.

Nel terzo quarto le padroni di casa risalgono un po’ la china, e nonostante il CUS offra in attacco buone intuizioni, come l’arresto e tiro vincente di Stirulli, il play Mataloni si addentra nella difesa sarda e firma il -2 (44-46). L’intesa tra le cussine propizia due punti per Caldaro sotto canestro. Ancora Striulli prova a far scappar via le sue (46-52), ma Ancona è sempre alle calcagna: prima il gioco da tre punti di Rylichova, in seguito Bona e Albanelli da tre siglano il pareggio (56-56), e proprio il terzo quarto finisce in parità (58-58). La rubata di Bona porta, nel quarto finale, al primo vantaggio delle marchigiane. Si lotta possesso su possesso, la difesa della padrone di casa diventa una fortezza e i recuperi conducono le Basket Girls sul più 6 con Albanelli (68-62). Il CUS non si arrende e la tripla di Puggioni riporta sui binari il match, poi i tiri liberi di Striulli valgono il -1. Sembra un momento favorevole alle isolane, con Paoletti a sigillare l’ennesima tripla che riporta Cagliari sul +2. A 38 secondi dal termine però, Bona, con il jumper dalla media, mette il canestro del +1 (71-70). Mataloni segna due tiri liberi (73-70), Giangrasso subisce un fallo dai 6.75 e con freddezza fa 3/3 pareggiando i conti a 14 secondi dal termine. Ancona sciupa il possesso, si va quindi all’overtime. Rylichova sulla sirena dei 24 secondi inaugura il supplementare, poi Mataloni sottoscrive la zampata del +4, dall’altra Striulli e Giangrasso riportano le sarde sul -2. Caldaro ha tra le mani i due tiri liberi che possono portare a un nuovo overtime ma fa 1/2. Finisce 78-77 col CUS che tira leggermente meglio dal campo (42%) rispetto alle marchigiane (40%) ma arpiona meno rimbalzi (46 vs 34). Doppia doppia per Striulli (13 pt + 11 rb). Appuntamento mercoledì 26 alle 16:00 a Sa Duchessa per gara 2 dei playout.

Coach Xaxa: “Sono contento della prestazione delle ragazze, è stata una partita equilibrata, sicuramente dobbiamo rivedere qualche dettaglio per il prossimo incontro. Volevamo portarla a casa, la vittoria è sfumata nel finale. Abbiamo già la testa a gara 2”.

Basket Girls Ancona – CUS Cagliari 78-77 d1ts

Ancona: Bona 18, Mataloni 20, Rylichova 15, Yusuf 2, Maroglio 6, Pierdicca 4, Rimi 2, Albanelli 7, Gianangeli 2, Garcia, Mandolesi, Pelliccetti. All. Piccionne.

CUS: Puggioni 9, Caldaro 16, Giangrasso 9, Stawinska 11, Striulli 13, Paoletti 13, Saias 2, Gagliano 4, Usai, Venanzi. All. Xaxa.

Parziali: 21-26, 17-18, 20-14, 15-15, 5-4.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI