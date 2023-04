A2 POUT G1 – Ponzano passa a Trieste e ribalta il fattore campo

By

Futurosa #Forna Basket Trieste – Posaclima Ponzano 43 – 47 (13-9, 20-27, 30-38, 43-47)

FUTUROSA #FORNA BASKET TRIESTE: Streri 2 (0/4 da 3), Zanne NE, Cumbat 2 (1/5, 0/1), Castelletto, Croce, Bosnjak* 8 (1/5, 0/4), Miccoli C.* 13 (6/15 da 2), Grassi NE, Sammartini* 5 (2/8, 0/2), Camporeale* 11 (1/4, 3/4), Carini* 2 (1/1, 0/3)

Allenatore: Scala A.

Tiri da 2: 12/39 – Tiri da 3: 3/22 – Tiri Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 41 10+31 (Miccoli C. 10) – Assist: 7 (Sammartini 5) – Palle Recuperate: 9 (Cumbat 3) – Palle Perse: 14 (Miccoli C. 4)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 4 (0/1, 0/3), Tivenius* 8 (3/9, 0/2), Mioni NE, Iuliano* 8 (1/4, 2/4), Rosar NE, Gobbo* 1 (0/5 da 2), Favaretto*, Varaldi 7 (2/3, 1/2), Valli 2 (1/4, 0/4), Pellegrini 11 (2/4, 2/6), Pertile* 6 (0/2, 2/8)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 9/33 – Tiri da 3: 7/29 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 56 17+39 (Varaldi 11) – Assist: 7 (Bianchi 1) – Palle Recuperate: 8 (Gobbo 2) – Palle Perse: 21 (Squadra 4)

Arbitri: Castellano V., Marenna A.