A2 POUT G1 – Vigarano passa sul campo della Stella Azzurra

Impresa della Ti Ristrutturo, che espugna con grande merito il campo dell’E-Gap Roma, portandosi avanti 1-0 nella serie play out contro le capitoline. Una sontuosa Kinga Piedel (21 punti alla fine, con il 63% al tiro dal campo), coadiuvata benissimo capitan Veronica Perini, Ludovica Sammartino e Candy Edokpaigbe, sospinge al 58-64 finale le biancorosse. Al Pala Vigarano, martedì prossimo, gara 2 che, se vinta dalla Ti Ristrutturo, significherà salvezza!

Chiuso il primo parziale sul 12-15, durante il secondo quarto l’E-Gap allunga nel punteggio, sotto i colpi di Garofalo e Pelka, la Ti-Ristrutturo, con Cecili ai box dopo la botta rimediata durante il match casalingo contro La Spezia, va sotto nel punteggio, ma nel finale del primo tempo, grazie ad un controbreak davvero importante, si riporta in parità. All’intervallo lungo, grazie soprattutto a Piedel, Sammartino ed Edokpaigbe, è 32 pari. Gara riaperta.

I secondi 20’ vivono per buonissima parte sui binari dell’equilibrio. Buon inizio delle biancorosse del coach Grilli, che dopo rimediano il controbreak delle padrone di casa: dal 32-36 si passa al 42-37 targato 26’. Perini ed Edokpaigbe non ci stanno e, nella bolgia dell’impianto romano, riportano avanti Vigarano: al 30’ è 43-46, che diventa 43-48 prima (brava Edokpaigbe), 48-54 al 33’, ancora con Edokpaigbe e Piedel protagoniste assolute. Gara chiusa? Neanche per sogno, l’E-Gap ritorna sul 55-54 al 36’, prima del finale da vietare ai deboli di cuore. Due liberi di Piedel, ancora e sempre lei, poi Sammartino per il 55-58 del 38’. Nikolic e Prosperi riportano in parità le sorti della gara. A -31”, il momento decisivo: bomba del 58-61 di Piedel, prima dello 0/2 ai liberi di Prosperi e dei tre liberi finali di capitan Perini per il 58-64. Adesso, sotto con gara 2: appuntamento da non sbagliare.

E-Gap Roma-Ti Ristrutturo Vigarano 58-64 (12-15, 32-32, 43-46)

E-Gap: Prosperi 18, Brzonova 5, Nikolic 10, Pelka 11, Bucchieri 8, Ndiaye ne, D’Arcangeli, Barbakadze 4, Zangara, Madeddu ne, Garofalo 2, Salvioni ne. All.Chimenti.

Ti Ristrutturo: Edokpaigbe 11, Piedel 21, Perini 13, Bocola, Olajide 7, Sammartino 12, Conte, De Rosa, Cecili ne, Armillotta. All.Grilli.

Arbitri: Vittori e Ricci.

UFF.STAMPA PALL.VIGARANO