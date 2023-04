A2 POUT G2 – Ancona batte ancora il CUS Cagliari e si salva! Ci sarà un’altra chance per le universitarie

Le Basket Girls Ancona restano in serie A2 chiudendo la serie di playout 2-0 contro il CUS. A Sa Duchessa finisce 49-57 una partita molto fisica e giocata ad armi pari per larghi tratti, perché solo nel finale le ospiti, con Albanelli protagonista, hanno inferto la stoccata finale. Per le sarde adesso c’è un’ultima chance per salvarsi: la 2° e definitiva sfida playout contro la perdente tra Stella Azzurra Roma e Pallacanestro Vigarano.

LA GARA – Il CUS scende in campo davanti al proprio pubblico con Puggioni, Caldaro, Giangrasso, Stawinska e Striulli, Ancona si presenta con Bona, Mataloni, Rylichova, Rimi e Maroglio. Sono Puggioni e Giangrasso a sbloccare il referto di gara con due triple, ma è Rylichova a ispirare un contro-parziale di 9-0. Caldaro fa riprendere a segnare il CUS, ma dall’altra Yusuf (che arpiona 5 rimbalzi in un quarto) e Mataloni firmano un nuovo vantaggio (10-18). Ci pensano poi Paoletti e Saias, entrambe dai 6.75, a ricucire lo strappo. La prima frazione si chiude 16-18. Nel secondo quarto Ancona cresce in intensità difensiva, ma le universitarie trovano buone soluzioni prima con il duo Gagliano-Caldaro poi con Striulli che risucchia punti preziosi fino al meno 3 (21-24). Rylichova e Gianangeli riprendono in mano l’attacco delle ospiti (21-26), ma i 5 punti di seguito di Giangrasso valgono il pareggio (26-26). Ancona riesce a correre in contropiede e due punti di Albanelli concludono i primi 20 minuti 29-32.

Gira bene la palla Ancona nei primi minuti del terzo quarto: Mataloni poi Bona riportano avanti le sue (31-37), costringendo coach Xaxa al time-out. Il minuto sortisce qualche effetto speciale: Giangrasso segna dalla rimessa, rimettendo in carreggiata le sue, ma Maroglio da tre di tabella ricaccia indietro le sarde (33-40). Il CUS si scatena però alla fine del quarto, prima con Paoletti da tre poi con Saias che segna il tiro libero dopo il canestro su fallo che rimette la partita quasi in parità (40-41). Il quarto conclusivo lo inaugura Albanelli con una tripla ma il CUS è lesto a replicare: Gagliano insacca la tripla del pareggio (44-44) e per un momento le sarde sperano nel sorpasso ma soffrono troppo a rimbalzo (49 totali contro i 33 del CUS), concedono secondi tiri alle avversarie. La mattatrice del match è Albanelli, la quale annulla definitivamente i tentativi di rimonta delle padrone di casa, sigillando 17 punti, di cui 8, pesantissimi, nel finale. Il match si chiude 49-57: Ancona è salva, il CUS avrà un’altra occasione per salvarsi.

Coach Xaxa a fine partita: “Quest’oggi per noi è stata una partita molto dura da affrontare dal punto di vista fisico. Sono mancati anche certi tiri che di solito mettiamo. Ancona ha meritato, mentre a noi non si addice assolutamente la retrocessione e questo ci darà forza per il futuro. Quest’anno ho avuto la fortuna di allenare ragazze molto sensibili, ed è chiaro che dopo un anno di sacrifici, sconfitte, match giocati in cui lottiamo sul campo ma poi perdiamo la partita, la tensione è tanta, così come la voglia di far bene. Da domani recupereremo le giuste energie. Non molleremo mai”.

CUS Cagliari – Basket Girls Ancona 49-57

CUS: Puggioni 6, Caldaro 7, Giangrasso 10, Stawinska, Striulli 5, Paoletti 9, Saias 6, Gagliano 6, Venanzi. All. Xaxa

Ancona: Bona 4, Mataloni 9, Rylichova 11, Yusuf 3, Maroglio 5, Pierdicca, Pelizzari, Rimi 2, Albanelli 17, Gianangeli 6, Mandolesi, Pelliccetti. All. Piccionne

Parziali: 16-18, 13-14, 11-9, 9-16

