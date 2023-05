A2 POUT G2 – Giangrasso e Striulli azzannano Vigarano, Cagliari forza la serie alla bella

Non si passa a Sa Duchessa, soprattutto se si giocano i playout. Il CUS vince 78-67 a Cagliari contro Vigarano portando la serie playout sull’1-1. Strepitoso il quarto periodo dove, trascinate da Striulli e Giangrasso, le universitarie hanno annichilito le avversarie con una pioggia di triple. La bella sabato 13 maggio in Emilia per giocarsi la permanenza nel campionato Legabasket di serie A2 femminile.

LA GARA – Il CUS parte con Striulli, Puggioni, Giangrasso, Caldaro e Stawinska, Vigarano risponde con Perini, Bocola, Edokpaigbe, Piedel e Olajide. Le universitarie partono forte attaccando il canestro con le sue lunghe, così arrivano i primi punti da parte di Stawinska e Caldaro. La replica è immediata e porta la firma di Perini, la quale porta le ospiti in vantaggio (8-10). Giangrasso impatta, e se Edokpaigbe e Piedel, entrambe da tre, aprono un primo solco (15-21), le sarde non perdono tempo a riacciuffare il divario chiudendo dai 6.75 con Stawinska il primo quarto (20-21). Bocolo inaugura il secondo periodo con 4 punti personali, ma il CUS non cede di un millimetro e Gagliano porta in parità le sue (28-28). Il botta e risposta è continuo, le difese più arcigne, poi le sarde ingranano la quinta con i canestri di Striulli e poi quello in contropiede di Caldaro: si va all’intervallo lungo con un vantaggio di sette lunghezze (41-34).

Nel terzo quarto è ancora Bocola, dai 6.75, a dare animo alle sue ma il CUS recupera palloni in difesa e Giangrasso con due triple di fila ricaccia indietro le ospiti (49-42). Vigarano però piazza un contro-parziale di 10-0 che vanifica gli sforzi fatti dal CUS (49-50). Il riscatto sardo arriva con Gagliano e Saias, dall’altra Perini e Piedel si caricano sulle spalle le bianconere, chiudendo il quarto 55-61 e soprattutto segnando 27 punti in 10 minuti. Anche l’ultimo quarto è concitato e dopo una serie di tiri che non vanno in porto le universitarie trovano la luce con le triple realizzate da Giangrasso e Striulli: sono i canestri che prima pareggiano e poi sorpassano le ospiti (71-65). Il CUS dilaga dalla lunetta e vince non solo il quarto finale col parziale di 23-6 ma soprattutto la partita che vale un’intera stagione nel quarto più difficile e dove spesso è crollata: l’ultimo. Finisce 78-67 con Giangrasso, Striulli e Caldaro in doppia cifra. A Vigarano sabato 13 maggio si gioca la bella per mantenere aperte le porte del paradiso.

Coach Xaxa a fine partita: “La partita di oggi è stata carica di emozioni. Possiamo fare sicuramente meglio di quello che facciamo: ci sono dei momenti, a causa della tensione, in cui non riusciamo a esprimerci, altri in cui si fa molto bene, e spesso bastano due azioni di gioco per condizionarci. Ma questo è un gruppo di ragazze speciali che vogliono e stanno dimostrando di voler stare in questo campionato e che meritano la serie A2. Sabato ci giochiamo tutto”.

CUS Cagliari – Ti Ristrutturo Vigarano 78-67

CUS Cagliari: Puggioni 6, Caldaro 16, Giangrasso 19, Stawinska 9, Striulli 16, Paoletti 2, Venanzi ne, Saias 2, Gagliano 8, Usai ne, Brun ne, Testoni ne. Allenatore Xaxa.

Ti Ristrutturo Vigarano: Edokpaigbe 9, Piedel 12, Pierini 21, Bocola 17, Olajide 4, Sammartino 4, Conte ne, De Rosa ne, Armillotta ne, Pepe ne. Allenatore Grilli.

Parziali: 20-21, 19-13, 14-27, 23-6.

UFF.STAMPA CUS CAGLIARI