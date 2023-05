A2 POUT G3 – Vigarano fa festa e si salva, Cagliari retrocede in B

Gioia Pallacanestro Vigarano: le emiliane vincono in Gara 3 contro il Cus Cagliari 68-63 e rimangono in Serie A2. Retrocessione in B per il Cus, che non riesce a riscattare la stagione ai Playout.

Partita sicuramente emozionante, che per tutti i 40′ si trascina in uno stato di sostanziale equilibrio: a parte piccoli tentativi di strappo, si resta sempre in zona due possessi, o anche meno, di scarto. Vigarano chiude la metà avanti di uno, 34-33, ma non c’è una chiara padrona della gara, è tutto rimandato ai minuti conclusivi: Cagliari c’è con Striulli, Stawinska e Caldaro tra le giocatrici più in palla, tutte e tre in doppia cifra. A decidere è però il finale di Sammartino (21 punti) che prima firma il 64-61, poi tiene le distanze dalla lunetta: sul 66-63, dopo una girandola di timeout e viaggi in lunetta, Cagliari non va a segno nel possesso decisivo, dall’altra parte Perini fa partire la festa al PalaVigarano per il +5 conclusivo.

A2 Femminile – Girone Sud

Play Out

Secondo Turno – Gara 3

RISULTATI:

13/05/2023

Pall. Vigarano – CUS Cagliari 68 – 63 (2-1)



Pall. Vigarano – CUS Cagliari 68 – 63 (17-18, 35-34, 53-51, 68-63)

PALL. VIGARANO: Sammartino* 21 (5/9, 2/6), Edokpaigbe 10 (4/6 da 2), Piedel* 8 (1/8, 2/5), Conte, De Rosa, Perini* 12 (3/7, 1/3), Bocola* 3 (0/3, 1/5), Olajide* 14 (6/13 da 2), Calanca NE, Matteucci NE, Armillotta, Pepe

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 19/48 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 12/21 – Rimbalzi: 48 16+32 (Sammartino 11) – Assist: 10 (Perini 6) – Palle Recuperate: 7 (Perini 3) – Palle Perse: 8 (Bocola 3)

CUS CAGLIARI: Puggioni* 5 (1/2, 1/3), Paoletti 2 (0/2, 0/1), Caldaro* 14 (4/9 da 2), Venanzi NE, Saias 2 (1/3, 0/2), Giangrasso* 3 (0/3, 1/3), Gagliano 3 (1/3 da 2), Usai NE, Stawinska* 18 (6/12, 1/3), Striulli* 16 (2/15, 2/3)

Allenatore: Xaxa F.

Tiri da 2: 15/49 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 18/21 – Rimbalzi: 42 11+31 (Caldaro 9) – Assist: 9 (Striulli 5) – Palle Recuperate: 3 (Paoletti 1) – Palle Perse: 8 (Stawinska 3)

Arbitri: Andretta A., Occhiuzzi G.

