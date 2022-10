A2- Prima gioia Stella Azzura, espugnata Umbertide

Arriva la seconda sconfitta per la PF Umbertide. La giovane formazione di coach Staccini trova una brutta prestazione, inseguendo fin dalla palla a due le avversarie. La Stella Azzurra sfoggia al contrario una gara gagliarda, dove Brzonova e Nikolic si ritagliano il ruolo da protagoniste. Non basta per la PFU la straripante prova di D’Angelo, autrice di una doppia doppia da 20 pt e 10 rimbalzi.

UMBERTIDE: Pompei, Boric, Stroscio, D’Angelo, Savatteri

STELLAA AZZURRA: Prosperi, Perrotti, Zangara, Bucchieri, Nikolic

Cronaca – Partita subito in salita per la squadra di coach Staccini, con Prosperi, Zangaro e Nikolic a segno per il 2-9. D’Angelo smuove il tabellino locale, ma le capitoline giocano con maggior determinazione nelle prime fasi e grazie a Brzonova e Nikolic restano saldamente intorno ai nove punti di margine per tutta la frazione, chiudendo il primo periodo sul 10-16. Nel secondo quarto Boric e Pompei riavvicinano a meno quattro le compagne, ma Barbakadze e Brzonova ricacciano indietro la formazione di Staccini, sul 14-22. Timidi segnali da Cupellaro e Savatteri (20-24), ma Bucchieri rilancia le ospiti obbligando al timeout Staccini. Copione che non cambia, con la formazione di Chimenti che conduce 23-28 alla pausa lunga. Nel terzo quarto il meno tre di Boric sembra accendere una fiammella, prontamente spenta dagli acuti vincenti di Brzonova e Nikolic per il 28-35. Pompei e D’Angelo rimettono in scia le padrone di casa (34-37), ma il finale di quarto è tutto della Stella Azzurra che riallunga fino al 38-45. Nell’ultimo quarto D’Angelo, Pompei e Paolocci ricuciono il margine, riaprendo i giochi sul 49-55. Bucchieri e Nikolic ricacciano indietro Umbertide (51-60), ma la PFU prova a riaprirla nuovamente con D’Angelo e Paolocci a segno per il 56-60. La Stella Azzurra è però più lucida nel finale e con Perrotti e Barbakadze mette i titoli di coda, con le ospiti che vincono meritatamente 59-65.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo ripetuto la brutta prestazione di Roseto, giocando con poca energia su entrambi i lati del campo, contro una squadra che ha condotto dall’inizio alla fine meritando ampiamente la vittoria”.

La Bottega del Tartufo Umbertide – E-Gap Stella Azzurra Roma 59 – 65 (10-16, 23-28, 38-45, 59-65)

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 14 (4/8, 1/3), Bartolini NE, D’angelo* 20 (6/10 da 2), Scarpato 5 (2/4, 0/2), Boric* 8 (2/4, 0/2), Stroscio*, Avonto NE, Paolocci 6 (0/1, 2/2), Gambelunghe NE, Savatteri* 4 (2/5 da 2), Cupellaro 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 3/11 – Tiri Liberi: 16/20 – Rimbalzi: 33 7+26 (D’angelo 10) – Assist: 3 (Pompei 2) – Palle Recuperate: 7 (D’angelo 2) – Palle Perse: 8 (Boric 2)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 4 (2/6, 0/2), D’arcangeli 3 (0/1, 1/2), Brzonova 13 (5/6 da 2), Nikolic* 19 (2/7, 5/8), Barbakadze 8 (4/7 da 2), Zangara* 4 (2/2, 0/1), Perrotti* 5 (1/3 da 2), Pelka NE, Bucchieri* 9 (4/9 da 2), Garofalo

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 6/13 – Tiri Liberi: 7/8 – Rimbalzi: 26 2+24 (Barbakadze 8) – Assist: 2 (Prosperi 1) – Palle Recuperate: 6 (Prosperi 2) – Palle Perse: 10 (Nikolic 3) – Cinque Falli: Bucchieri

Arbitri: Antimiani S., Ricci A.

Uff.Stampa PF Umbertide